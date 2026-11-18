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Kandidat presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) asal Jepang, Kozo Tashima, membuka peluang untuk menyatukan kekuatan dengan Philippe Diallo dari Prancis, presiden Federasi Sepak Bola Prancis, guna menghadapi presiden petahana Gianni Infantino dalam pemilihan yang dijadwalkan pada Maret 2027.

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Tashima, dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L'Équipe, mengungkapkan keinginannya untuk berdiskusi dengan Diallo, yang dipilih Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk maju dalam persaingan kursi presiden FIFA. Ia menegaskan kesiapannya untuk mendengarkan usulan pencalonan bersama atau pendekatan di antara keduanya.

"Saya ingin berdiskusi dengan Philippe Diallo. Jika dalam pertukaran pandangan itu muncul wacana pencalonan bersama atau pendekatan, saya berniat mendengarkannya dengan pikiran terbuka," ujar kandidat asal Jepang tersebut.

"Saya belum berbicara dengannya, tetapi soal poin-poin yang ia sampaikan, kami sepenuhnya sejalan," tambahnya.

Pernyataan Tashima muncul setelah adanya inisiatif dari Diallo, yang menyatakan siap menjalin komunikasi dengan mantan presiden Federasi Sepak Bola Jepang itu demi menyatukan kekuatan yang menentang Infantino. Diallo menilai kesamaan visi di antara mereka dapat membantu membentuk front yang mampu bersaing dengan presiden petahana.

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Saat mengumumkan pencalonannya, Diallo sempat berkata: "Jika kita ingin menang, kekuatan harus disatukan, dan mereka yang berbagi visi ini dengan kami harus bersatu demi meraih kemenangan. Komunikasi sudah dimulai. Dia (Tashima) memiliki pendekatan yang berlandaskan diagnosis yang sama dan nilai-nilai yang sama."

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Meski kedua pihak sama-sama terbuka untuk saling mendekat, belum ada yang mengumumkan mundur dari persaingan atau menyepakati pencalonan bersama. Tashima masih bertahan dengan pencalonannya, dan ia juga menyampaikan keberatan terkait cara UEFA memilih kandidatnya untuk menghadapi Infantino.

Tashima mengkritik keterlambatan UEFA dalam menentukan sikap terkait pemilihan, seraya menyebut bahwa ketiadaan kandidat dari Eropa pada awalnya mendorongnya untuk ikut bersaing.

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"Pada awalnya, tampaknya tidak ada seorang pun dari pihak UEFA yang ingin mencalonkan diri. Jika sikap mereka yang sebenarnya adalah menentang Infantino, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya saya sendiri tidak memutuskan untuk maju," katanya, merujuk pada penolakan Arsène Wenger untuk ikut dalam pemilihan.

Ia juga mempertanyakan apakah sekadar kesamaan program kampanye sudah cukup untuk menyatukan para kandidat, atau perlu dikaji strategi yang paling efektif untuk bersaing dengan Infantino.

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Tashima, presiden kehormatan Federasi Sepak Bola Jepang, sebelumnya telah memastikan pengajuan berkas pencalonannya dengan dukungan rekomendasi dari lima federasi nasional, jumlah minimum yang disyaratkan untuk ikut bersaing. Ia juga memiliki pengalaman di FIFA, setelah menjadi anggota Dewan FIFA sejak 2015.

Di sisi lain, Diallo mendapat dukungan terbuka dari UEFA, setelah federasi-federasi nasional Eropa yang terwakili di Komite Eksekutif UEFA dan Dewan FIFA mendorong pencalonannya serta menyatakan dukungan kepadanya.

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Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu berupaya memperluas basis dukungannya di luar Benua Eropa, mengingat suara dari 211 federasi anggota FIFA-lah yang akan menentukan siapa presiden berikutnya.

Pemilihan dijadwalkan berlangsung dalam Kongres FIFA di ibu kota Maroko, Rabat, pada 18 Maret 2027, sementara wacana penyatuan pencalonan Diallo dan Tashima tetap menjadi salah satu poin paling menonjol yang dapat memengaruhi persaingan.