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Wasit asal Spanyol Alejandro Hernández Hernández kembali menjadi pusat kontroversi di Barcelona, setelah kartu merah untuk Fermín López saat melawan Villarreal memicu kemarahan di klub Catalan tersebut, terlebih karena insiden itu mengingatkan kembali pada keputusan-keputusan wasit sebelumnya yang menuai protes dari Hansi Flick dan para pemainnya.

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Harian Spanyol “Sport” melaporkan bahwa Hernández Hernández pernah berselisih dengan Barcelona selama Flick menjabat sebagai pelatih, seraya mengingat kembali insiden El Clasico pada musim 2024-2025, ketika tim Catalan itu hampir memastikan gelar LaLiga, sebelum laga tersebut diwarnai keputusan-keputusan wasit yang memicu protes luas.

Barcelona tengah unggul 4-3 atas Real Madrid pada masa tambahan waktu ketika Fermín López berhasil merebut bola dan menusuk ke kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang bersarang di gawang.

Namun, wasit dipanggil oleh VAR untuk meninjau tayangan ulang momen tersebut, dalam insiden yang memicu kemarahan sang pemain dan rekan-rekannya, terutama setelah tuntutan Barcelona agar diberikan penalti diabaikan pada momen sebelumnya yang memperlihatkan kemungkinan bola menyentuh tangan Tchouaméni.

Protes semakin memanas setelah beredar laporan bahwa ucapan “Alhamdulillah” terdengar selama peninjauan VAR, yang memunculkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang VAR.

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Para pemain Barcelona tidak menyembunyikan kekecewaan mereka atas keputusan-keputusan itu, sementara Flick meluapkan kemarahannya dalam konferensi pers seusai laga kontra Villarreal, dengan menyebut bahwa timnya pernah menghadapi masalah perwasitan dengan wasit yang sama pada beberapa kesempatan sebelumnya.

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Polemik tidak berhenti pada keputusan di lapangan. Harian tersebut menyebut Fermín berkata kepada ofisial keempat “jangan macam-macam dengan saya” sebagai ungkapan kemarahannya atas situasi itu, meski harian tersebut tidak menganggapnya sebagai penghinaan langsung terhadap perangkat pertandingan.

Sang pemain juga langsung meninggalkan lapangan setelah dikartu merah, sementara Flick memprotes keras keputusan itu, sehingga pelatih asal Jerman tersebut diganjar kartu kuning akibat protesnya.

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Barcelona khawatir Fermín akan dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan, yang bisa membuatnya absen saat menghadapi Deportivo Alavés dan Atlético Madrid di LaLiga.

Komite Disiplin dijadwalkan mengumumkan keputusannya pada hari Rabu, dengan klub Catalan tersebut tetap memiliki hak untuk mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan.

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Insiden ini semakin penting mengingat catatan perselisihan sebelumnya antara Barcelona dan Hernández Hernández. Harian tersebut kembali mengingatkan insiden gol kontroversial Jordi Alba ke gawang Real Betis pada musim 2016-2017, ketika bola yang telah melewati garis gawang tidak disahkan, salah satu kesalahan wasit paling terkenal yang memicu kemarahan klub saat itu.