Nando Alonso dibuat bingung. Ia tidak menduga hal itu dari Edin Terzic. Klub divisi tiga yang dilatih Alonso, CD Derio, menghadapi klub baru Terzic, Athletic Club dari Bilbao, dalam laga uji coba. Bagi mantan pelatih Borussia Dortmund itu, pertandingan tersebut menjadi laga pertama di pinggir lapangan bersama tim Basque setelah jeda lebih dari dua tahun.

"Saya terkejut ketika berjalan menuju bangku pelatih dan seseorang memanggil nama saya. Saya menoleh dan dia ada di sana," kata Alonso setelah pertandingan. "Dia mendoakan saya semoga beruntung untuk proyek baru di Derio. Fakta bahwa dia bersusah payah mencari tahu nama saya dan bahwa kami sedang memulai proyek baru, saya anggap sebagai gestur yang luar biasa. Saya mendapat kesan bahwa dia adalah sosok yang penuh perhatian, mudah didekati, dan sisi manusianya patut dipuji."

Itu bukan satu-satunya tindakan baik Terzic pada hari tersebut, yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Bilbao. Karena Derio hanya bermain dengan sepuluh orang setelah seorang pemain mengalami cedera dan wasit tidak lagi mengizinkan pergantian pemain tambahan, Terzic juga bereaksi. Ia menarik Aitor Paredes, sehingga jumlah pemain di lapangan kembali seimbang.

Episode ini menjadi gambaran dari hari-hari pertama Terzic di utara Spanyol. Pria 43 tahun itu sejauh ini diterima dengan sangat baik berkat pembawaannya yang hangat dan penuh empati. Sebagai pendukung fanatik BVB, Terzic tentu tahu betul bagaimana rasanya menjadi fan klub yang sangat berarti bagi masyarakat di seluruh kota dan yang stadion legendarisnya, San Mames, selalu penuh.

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Edin Terzic: Secara statistik salah satu pelatih terbaik dalam sejarah

Sebuah klub yang didirikan pada 1898, yang dikenal sangat istimewa dengan filosofi yang unik di dunia sepak bola profesional modern. Bilbao telah berkomitmen selama lebih dari 110 tahun untuk secara konsisten mengandalkan pemain yang berasal dari wilayah Basque atau dibina di sana. Identitas regional dan akademi muda mereka sendiri, Lezama, menjadi pilar besar klub yang bersama Real Madrid dan Barcelona merupakan satu-satunya tim yang belum pernah terdegradasi dari divisi teratas Spanyol.

Pada awal Mei Bilbao mengumumkan perekrutan Terzic. Kesepakatan itu memicu antusiasme besar di kalangan suporter, yang sampai hari ini masih sulit percaya bahwa pelatih dengan kaliber seperti itu bergabung dengan klub mereka. Meski kontraknya masih berjalan, Terzic meninggalkan BVB pada Juni 2024, dengan final Liga Champions yang kalah dari Real Madrid (0-2) sebagai penutup. Ia adalah pelatih terakhir yang mempersembahkan gelar untuk Dortmund (DFB-Pokal 2021).

Sejak saat itu, Terzic nyaris tak pernah lepas dari tawaran dari dalam dan luar negeri. Dari Frankfurt, Wolfsburg, Monaco, Tottenham hingga Chelsea, semuanya ada. Tidak mengherankan jika mempertimbangkan satu fakta yang justru sering luput dilihat di Jerman: Terzic, yang lahir di Menden, adalah salah satu pelatih Jerman terbaik dalam sejarah jika dilihat dari perolehan poin.

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Edin Terzic di Bilbao: Pernyataan pertama dalam bahasa Basque

Sejauh ini, ia telah memimpin 128 pertandingan (75 menang, 24 imbang, 29 kalah) sebagai pelatih kepala yang bertanggung jawab penuh, dengan rata-rata 1,95 poin per laga. Di luar Bayern Munich dan Borussia, tak ada pelatih Jerman dengan minimal 75 dan maksimal 300 pertandingan kompetitif yang mampu melampaui rata-rata itu - dalam seluruh sejarah!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik", demikian pernyataan pertama Terzic pada 7 Juli saat presentasi resminya di ruang konferensi pers yang penuh sesak, setelah itu ia menerima sebuah jersey dengan namanya dan nomor punggung 52 - karena ia adalah pelatih ke-52 dalam sejarah Bilbao. Terjemahan dari bahasa Basque itu: "Halo, terima kasih banyak Athleticzales, saya sangat senang berada di sini."

Presiden Jon Uriarte, yang baru-baru ini dikukuhkan menjabat hingga 2030, sebelumnya menyebut ini sebagai "hari yang sangat penting bagi klub". Terzic disebut sebagai kandidat pilihannya untuk menggantikan Ernesto Valverde. Pria 62 tahun itu meletakkan jabatannya sebagai pelatih Athletic setelah total tiga periode dan lebih dari 500 pertandingan kompetitif. "Kami melihat pada diri Anda kualitas sepak bola yang luar biasa dan potensi yang dinamis. Dan yang terpenting, sejak hari pertama, antusiasme terhadap tantangan yang begitu berbeda dan memotivasi seperti di Athletic," kata Uriarte tentang Terzic.

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Bilbao baru saja menjalani musim yang buruk

Namun, sosok yang mengatur kesepakatan itu adalah Mikel Gonzalez, yang juga duduk di samping Terzic. Pria 38 tahun itu adalah direktur sepak bola profesional Bilbao dan sudah cukup lama menjalin kontak dengan mantan sosok Dortmund tersebut. Ketika tim Basque kalah 1-4 dari BVB di Liga Champions pada Oktober tahun lalu, saat itulah Terzic juga pertama kali bertemu Presiden Uriarte. Gonzalez berterima kasih kepada Terzic karena memilih Bilbao "dan bukan klub-klub besar yang bermain di kompetisi terbaik". Ia menekankan bahwa filosofi pria Jerman berdarah Bosnia itu sangat cocok dengan klub dan bahwa "orang-orang akan merasakan ikatan yang kuat dengannya".

Bahwa kedatangan Terzic memicu optimisme baru terutama berkaitan dengan musim sebelumnya. Musim itu berjalan buruk bagi Bilbao. Posisi ke-12 menjadi pencapaian terburuk sejak 2018, dan pada akhirnya jarak ke posisi degradasi pertama hanya tiga poin tipis - tetapi kualifikasi ke Conference League juga hanya berjarak enam poin.

Namun, Bilbao termasuk salah satu tim dengan pertahanan terburuk di liga dan tampil dengan serangan yang tumpul: hanya empat klub yang kebobolan lebih banyak, dan hanya empat klub yang mencetak gol lebih sedikit. Di semifinal Copa del Rey, di tengah semua frustrasi itu, mereka juga kalah dari rival lokal San Sebastian. Setelah menjuarai piala pada 2024 dan dua tahun tampil di Eropa, jadwal padat tengah pekan secara rutin untuk Bilbao pada musim mendatang pun berlalu.

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Edin Terzic disebut sebagai "algojo terbaru Luis Enrique"

Itu pada gilirannya bisa menguntungkan pekerjaan Terzic, yang segera akan menyambut tiga juara dunia baru di dalam skuadnya, yakni Unai Simon, Aymeric Laporte, dan Nico Williams. Para pendukung merah-putih mendambakan perombakan total dan menaruh harapan penuh pada "algojo terbaru Luis Enrique", sebagaimana Terzic disebut oleh harian olahraga Spanyol Mundo Deportivo. Alasannya? Ia adalah pelatih terakhir yang mengalahkan Paris Saint-Germain di fase gugur Liga Champions.

Untuk mewujudkan gagasannya, selain asisten pelatih lamanya Sebastian Geppert, Terzic juga membawa bantuan dari dua orang lain ke dalam tim. Pria Bulgaria berusia 35 tahun, Peter Gaydarov, direkrut dari Bayern Munich setelah lima tahun di sana, di mana terakhir ia melatih tim U19. Lalu ada Oscar de Marcos, sebuah legenda mutlak klub. Dengan 573 pertandingan kompetitif untuk Bilbao, pria 37 tahun itu adalah pemain dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah klub. "Tidak sampai tiga kalimat berlalu tanpa dia disebut. Ketika saya mengetahui betapa pentingnya Oscar bagi klub ini, saya berkata: Saya harus bekerja dengannya," jelas Terzic.

Terzic tidak hanya memanfaatkan jeda dua tahunnya untuk banyak bepergian bersama keluarganya yang terlalu lama kurang mendapat waktu. Ia juga bertemu dengan banyak spesialis dari berbagai bidang. Salah satunya, ia memperdalam pengetahuan tentang kecerdasan buatan sebagai bantuan dalam analisis data.

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Edin Terzic bertukar pandangan dengan Jupp Heynckes dan Hansi Flick

Ia juga menjalin kontak dengan maestro senior Jupp Heynckes, yang sebelumnya menjadi satu-satunya pelatih Jerman dalam sejarah klub Bilbao dan, setelah dua periodenya (1992 hingga 1994 dan 2001 hingga 2003), masih dihormati di kota itu sebagai "Don Jupp". Terzic juga sempat mengunjungi Hansi Flick di Barcelona, karena "saya ingin mengetahui apa yang berubah bagi mereka dari Bundesliga ke LaLiga".

Dengan Flick, akan ada pertemuan kembali dalam waktu dekat. Terzic langsung memulai dengan tiga pertandingan liga dalam delapan hari, dan pada pekan kedua mereka bertandang ke Barca. Laga pembuka akan dijalani di San Mames melawan Sevilla. Pada saat itu, "Aste Nagusia", festival kota terbesar di Bilbao, sedang berlangsung. Pesta di sana bisa jadi akan semakin besar jika Terzic merayakan kemenangan pada debutnya di laga kompetitif.