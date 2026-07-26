Tim nasional sepakbola wanita Aljazair berhasil meraih kemenangan berharga atas Senegal (2-0) pada Minggu malam, dalam laga pembuka Grup Satu di ajang Piala Afrika yang digelar di tanah Maroko untuk ketiga kalinya secara beruntun, dan berlangsung hingga 16 Agustus mendatang.

Marine Dafeur membawa Aljazair unggul lebih dulu pada menit ke-42, sebelum Melissa Bitti memberikan sentuhan akhir kemenangan dengan menambah gol kedua pada menit ke-88, memastikan kemenangan sekaligus mengubur harapan Senegal untuk merebut satu poin dari hasil imbang.

Aljazair puncaki klasemen sementara

Dengan kemenangan ini, timnas Aljazair melompat ke puncak klasemen Grup Satu dengan raihan 3 poin penuh, sementara Senegal masih belum meraih poin. Adapun timnas Maroko dan Kenya akan saling berhadapan pada Minggu malam nanti dalam laga di grup yang sama.

16 tim bersaing memperebutkan 4 tiket Piala Dunia

Edisi turnamen benua kali ini diikuti oleh 16 tim yang terbagi ke dalam 4 grup, dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Juara dan runner-up dari setiap grup akan melaju ke babak gugur.

Turnamen ini memiliki arti penting yang luar biasa karena memberikan empat tim teratas tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia Wanita yang akan digelar di Brasil tahun depan, sementara dua tim tambahan akan mendapatkan kesempatan tampil di babak play-off dunia untuk lolos ke Piala Dunia, sehingga persaingan menjadi semakin ketat dan menegangkan.