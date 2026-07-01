Algemeen Dagblad tahu persis bagaimana pandangan Arne Slot mengenai jabatan pelatih kepala tim nasional Belanda

Kini, setelah Ronald Koeman mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda, Nigel de Jong—sebagai direktur sepak bola elit KNVB—harus mencari penggantinya. Berbagai nama langsung muncul dalam pembicaraan. Bagi banyak orang, Arne Slot adalah kandidat impian untuk mengisi posisi tersebut. Jurnalis Algemeen Dagblad, Mikos Gouka, mengetahui apakah pelatih berusia 47 tahun itu benar-benar terbuka untuk menjadi pelatih kepala tim nasional.

Gouka adalah penulis buku *Slot-bal* dan telah mengikuti sang pelatih dengan cermat selama bertahun-tahun. Dalam podcast *AD Voetbal*, nama Slot dibahas sebagai calon pengganti potensial.

“Sejauh yang saya pahami, dia tidak ingin melakukan apa pun musim panas ini dan tidak akan bergabung dengan klub mana pun. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa dia lebih menyukai sepak bola klub daripada sepak bola tim nasional, saya tidak melihat tanda-tanda bahwa dia tidak akan pernah mau melatih timnas Belanda,” kata jurnalis tersebut.

“Bahkan, saya justru mendapat informasi bahwa dia akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menjadi pelatih kepala tim nasional. Pertanyaannya tentu saja apakah ini fase yang tepat dalam kariernya.” Menurut Gouka, Slot akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada cukup prospek dalam skuad ini dan apakah dia bisa ikut serta dalam upaya meraih gelar di Nations League dan Kejuaraan Eropa 2028.

“Selain itu, pertanyaannya adalah seperti apa visi yang digambarkan oleh KNVB, dan siapa saja yang mungkin bisa dia bawa. Namun, saya rasa mereka memiliki peluang bagus jika mereka mendekatinya,” kata Gouka. “Memang dia akan menjauh sejenak dari sepak bola klub, tetapi kita bisa lihat bahwa masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional tidak menghalangi kembalinya dia ke sepak bola klub. Orang-orang seperti Nagelsmann (Jerman) dan Tuchel (Inggris) nantinya juga akan segera kembali ke klub papan atas.”

Slot dipecat sebagai manajer Liverpool pada akhir Mei. Klub papan atas Inggris itu menunjuknya pada musim panas 2024 sebagai pengganti pelatih sukses Jürgen Klopp. Pelatih asal Belanda itu harus mengisi posisi yang sangat berat, tetapi langsung berhasil memukau dengan memenangkan Liga Premier pada musim perdananya.

Musim keduanya jauh lebih sulit. Menjelang musim tersebut, sang pelatih harus menghadapi duka atas meninggalnya pemain Liverpool, Diogo Jota, dalam kecelakaan mobil. Dari segi prestasi, harapan tinggi yang ada pun tidak dapat dipenuhi. Liverpool finis di peringkat kelima di Liga Premier, yang membuat mereka hanya lolos ke Liga Champions dengan selisih tipis.