Alfred Schreuder akan melanjutkan karier kepelatihannya di Kasimpasa, menurut jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu. Pria berusia 54 tahun asal Barneveld itu akan menggantikan Emre Belözoglu, yang pada Selasa ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Fenerbahçe.

Setelah dipecat Ajax pada Januari 2023, Schreuder lebih banyak bekerja di Timur Tengah. Ia berturut-turut melatih Al-Ain (Uni Emirat Arab), Al-Nasr (Uni Emirat Arab), dan Al-Diriyah (Arab Saudi).

Schreuder dipecat Al-Diriyah pada Mei tahun ini setelah gagal membawa klub tersebut promosi ke kasta tertinggi sepakbola Arab Saudi. Setelah pemecatannya, mantan gelandang itu sudah bisa memusatkan perhatian pada tim nasional Jerman, yang ia dampingi ke Piala Dunia 2026 sebagai asisten tambahan bagi pelatih saat itu, Julian Nagelsmann.

Setelah pengalaman tersebut, Schreuder tidak memiliki pekerjaan. Namun, situasi itu akan berubah karena ia segera diperkenalkan oleh Kasimpasa. Klub asal Istanbul tersebut saat ini menempati posisi kelima yang cukup baik di Süper Lig, unggul satu poin atas Fenerbahçe, klub yang dituju Emre.

Pertandingan berikutnya GAZ Super Lig 12.00 KAS

Menurut Sabuncuoglu, kontraknya berlaku hingga akhir musim. Dengan demikian, Schreuder menambah satu negara lagi dalam rekam jejaknya yang panjang. Mantan pemain Feyenoord dan RKC itu memulai karier kepelatihannya sebagai asisten mendiang ikon klub Theo Bos di Vitesse.

Setelah itu, Schreuder pindah ke FC Twente, tempat ia bekerja di bawah Steve McClaren, Michel Preud'homme, Michel Jansen, dan Co Adriaanse. Schreuder kemudian memulai kiprah pertamanya di luar negeri bersama TSG Hoffenheim sebagai tangan kanan Nagelsmann dan Huub Stevens, sebelum bergabung dengan staf pelatih Erik ten Hag di Ajax.

Setelah musim 2018/19 yang sukses, Schreuder meninggalkan Amsterdam untuk kembali ke Hoffenheim, tempat ia bertahan selama satu tahun sebagai pelatih kepala. Ia kemudian bekerja sebagai asisten Ronald Koeman di FC Barcelona dan melatih Club Brugge selama setengah tahun, sebelum kembali ke Ajax untuk menjadi pelatih kepala.