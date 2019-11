Alfin Tuasalamony Kena Hukum Komdis

Aksi provokatif Alfin di markas Persib Bandung harus berujung hukuman.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan lima keputusan berdasarkan hasil sidang yang digelar pada 21 dan 22 November lalu.

Hukuman tersebut menyasar kepada individu, dan juga tim. Persela Lamongan mendapat hukuman yang paling berat dalam hal ini.

Laskar Joko Tingkir dilarang mendapat dukungan suporter di stadion, kandang dan tandang, hingga akhir musim Liga 1 2019.

Hukuman itu dijatuhkan karena invasi suporter ketika laga melawan Perseru Badak Lampung, di Stadion Surajaya, beberapa waktu lalu.

Untuk individu, Alfin Tuasalamony yang melakukan aksi provokatif mendapat hukuman. Alfin melakukan itu pada laga Persib Bandung kontra Arema FC, di Stadion Si Jalak Harupat.

Keputusan lainnya menyangkut Persib yang terkena denda dengan nominal cukup besar, pelatih kepala Badak Lampung Milan Petrovic yang kena tegur, serta ofisial dari Persipura Jayapura.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, tanggal 21 November 2019

1. Persela Lamongan

- Nama kompetisi: Shopee Liga 1 2019

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Perseru Badak Lampung

- Tanggal kejadian: 20 November 2019

- Jenis pelanggaran: Membakar spanduk, perusakan gawang, perusakan aboard serta masuk ke

lapangan dan melakukan pengejaran terhadap pemain Persela Lamongan sehingga pertandingan

terhenti selama 55 menit

- Hukuman: Larangan tanpa penonton pada saat laga home dan away sampai akhir musim

kompetisi 2019 dan denda Rp. 200.000.000.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, tanggal 22 November 2019

1. Perseru Badak Lampung FC

- Nama kompetisi: Shopee Liga 1 2019

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Perseru Badak Lampung FC

- Tanggal kejadian: 20 November 2019

- Jenis pelanggaran: 6 (Enam) kartu kuning dalam satu pertandingan

- Hukuman: Denda Rp. 50.000.000

2. Ofisial Perseru Badak Lampung FC, Sdr. Petrovic Milan

- Nama kompetisi: Shopee Liga 1 2019

- Pertandingan: Persela Lamongan vs Perseru Badak Lampung FC

- Tanggal kejadian: 20 November 2019

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan hingga masuk ke dalam lapangan

- Hukuman: Teguran keras

3. Persib Bandung

- Nama kompetisi: Shopee Liga 1 2019

- Pertandingan: Persib Bandung vs Arema FC

- Tanggal kejadian: 12 November 2019

- Jenis pelanggaran: Suporter melakukan pelemparan botol dan penyalaan flare (pengulangan)

- Hukuman: Denda Rp. 150.000.000

4. Pemain Arema FC, Sdr. Alfin Tuasalamony

- Nama kompetisi: Shopee Liga 1 2019

- Pertandingan: Persib Bandung vs Arema FC

- Tanggal kejadian: 12 November 2019

- Jenis pelanggaran: Provokasi terhadap suporter lawan

- Hukuman: Larangan bermain sebanyak 1 (satu) pertandingan.