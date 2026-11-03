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Alexis Mac Allister mengungkapkan bahwa Liverpool mengatakan kepadanya musim lalu bahwa klub tidak berencana memperpanjang kontraknya. Ia mengakui kabar itu menyakitkan dan tidak menyenangkan. Gelandang Argentina tersebut, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2028, menegaskan bahwa bertahan di Anfield adalah keinginan terbesarnya. Ia juga yakin perubahan di balik layar belakangan ini membuat apa pun bisa terjadi sekarang.

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Mac Allister buka suara soal kabar menyakitkan terkait kontraknya

Mac Allister menjadi salah satu pemain kunci Andoni Iraola musim ini, dengan mencetak empat gol, tiga di antaranya dalam tiga pertandingan Liga Champions, serta menyumbang satu assist. Namun, masa depan jangka panjangnya masih belum pasti. Kontraknya saat ini berakhir pada musim panas 2028 dan belum ada kemajuan menuju kesepakatan baru.

Berbicara kepada jurnalis Argentina Gastón Edul di rumahnya, Mac Allister mengatakan: "Pertama-tama, tentu saja, saya merasakan kasih sayang dari para penggemar, dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tidak mudah untuk mendapat apresiasi seperti yang saya terima di klub seperti Liverpool."

Mac Allister ungkap sikap Liverpool soal kontrak baru

Mengenang waktunya di Anfield sebelum membahas kontraknya, ia menambahkan: "Saya sangat menikmatinya, dan tentu saja menjuarai Liga Primer bersama klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang tidak dilupakan para penggemar. Tentu saja, situasi saya sekarang adalah kontrak saya tersisa satu setengah tahun.

"Musim lalu saya diberi tahu bahwa klub tidak berencana memperpanjangnya, setidaknya untuk saat ini. Tentu saja, itu situasi yang menyakitkan dan tidak menyenangkan." Mac Allister bergabung dengan Liverpool dari Brighton pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sekitar £45 juta.

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Mac Allister yakin 'apa pun bisa terjadi' di Liverpool

Ketika ditanya apakah persoalan itu membuatnya tertekan atau putus asa, Mac Allister mengatakan: "Tidak terlalu, karena pada akhirnya saya masih punya waktu di klub ini, baik saat itu maupun sekarang. Yang paling saya inginkan adalah tetap di sini.

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"Kenyataannya, manajer sekarang sudah berganti, direktur olahraga sudah berganti, dan investor baru akan masuk ke klub. Jadi, saya rasa sekarang saya berada dalam situasi di mana apa pun bisa terjadi. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Saya selalu mengatakan bahwa saya sangat bahagia di sini, bahwa saya sangat menikmatinya, dan kita lihat saja nanti."

Apa selanjutnya bagi Mac Allister dan Liverpool?

Liverpool sudah mengikat Ryan Gravenberch hingga 2032 setelah ia menandatangani kontrak baru pada Maret, sementara Dominik Szoboszlai telah berkomitmen hingga 2031. Mac Allister juga dikaitkan dengan Real Madrid.

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Untuk saat ini, fokusnya beralih ke lawatan menghadapi Fenerbahce di Liga Champions besok, saat Liverpool berupaya bangkit dari kekalahan melawan Arsenal pada Minggu.