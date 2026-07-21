Gelandang asal Argentina, Rodrigo De Paul, melontarkan pernyataan mengejutkan bak bom berdaya ledak tinggi melalui akun Instagram-nya, hanya 24 jam setelah kekalahan di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Ia melancarkan serangan pedas kepada para pengkritik negaranya dan menuduh mereka menyebarkan "teori konspirasi yang tak berdasar" sepanjang turnamen.

De Paul, yang berusia 32 tahun dan tampil sebagai starter di laga final setelah menjadi pemain pengganti di semifinal, menulis dalam pernyataan berapi-api: "Hari ini saya melihat betapa banyak orang yang telah menantikan kejatuhan ini, dan menyebarkan teori konspirasi yang tak berdasar sepanjang Piala Dunia untuk meredakan rasa sakit orang lain karena ketidakmampuan mereka merasakan apa yang dirasakan seluruh rakyat Argentina; karena senyum kami mengganggu mereka, dan karena cara kami membuat mereka gerah."

Rekan setim Lionel Messi di Inter Miami itu menambahkan: "Namun ini hanya menegaskan bahwa gairah dan cinta terhadap jersey kami bisa mengalahkan apa pun," dalam sindiran yang jelas ditujukan kepada sebagian besar pers internasional dan para mantan pemain dari timnas lain, yang sepanjang Piala Dunia menuduh La Albiceleste mendapat keberpihakan wasit, di samping mengkritik gaya bermain dan cara mereka merayakan gol.

Meski nada bicaranya tajam terhadap para pengkritik, "El Motorcito" (Mesin Kecil) mengungkapkan kesedihan mendalamnya karena Argentina gagal mempertahankan gelar, dengan berkata: "Rasa sakit terbesar adalah ketidakmampuan kami membawa kembali Piala Dunia ke negara kami; sebab jika ada yang pantas merasakan kembali perasaan itu, maka itu adalah kalian, tetapi seiring berjalannya waktu kalian akan menyadari bahwa ikatan kalian dengan tim ini melampaui sekadar sebuah trofi."

De Paul melengkapi pesan menyentuhnya itu dengan tiga foto: pertama, dirinya dari belakang mengenakan medali peringkat kedua sambil menatap tribun yang dipadati suporter Argentina; kedua, tim yang merayakan lolos ke perempat final di stadion Kansas City; dan ketiga, para pemain berpelukan setelah salah satu dari 19 gol yang dicetak tim asuhan Lionel Scaloni di turnamen tersebut.

Pemilik 94 caps internasional itu, salah satu pilar utama era emas Scaloni yang mungkin akan berakhir pada 31 Desember mendatang menurut pernyataan sang pelatih sendiri, menutup pesannya: "Rasa sakit ini akan tetap ada untuk waktu yang lama, tetapi hari ini saya lebih bangga dari sebelumnya menjadi bagian dari Argentina."

De Paul dianggap sebagai pemain sentral dalam era paling sukses dalam sejarah La Albiceleste, di mana ia menjadi juara Copa America 2021 dan 2024, serta Piala Dunia 2022. Setelah kekecewaan besar pertamanya dengan jersey La Albiceleste, ia akan menjadi salah satu pemimpin dari generasi baru yang tidak akan menyertakan Nicolas Otamendi, dan secara teoretis, juga Lionel Messi.