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Alexis Mac Allister meminta rekan-rekannya di Liverpool untuk tidak mengendur setelah meraih kemenangan penting di Liga Primer. Gelandang Argentina itu tampil gemilang saat Liverpool menutup rangkaian laga sebelum jeda internasional dengan kemenangan di Selhurst Park.

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Mac Allister cetak gol pertamanya

Liverpool menutup rangkaian pertandingan sebelum jeda internasional dengan apik, meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu. Mac Allister membuka keunggulan lewat sundulan akurat. Golnya disusul gol Florian Wirtz dan Alexander Isak, memastikan tiga poin dibawa pulang tim tamu meski Eddie Nketiah mencetak gol hiburan lewat penalti pada akhir laga.

Berbicara tentang gol pertamanya di liga musim ini, Mac Allister mengungkapkan kegembiraannya bisa mencetak gol dari situasi bola mati. "Rasanya menyenangkan. Ini gol pertama saya di Premier League, tetapi saya sudah mencetak dua gol di Champions League dan di kompetisi lain, jadi rasanya luar biasa bisa mencetak gol, terutama dari bola mati karena itu sesuatu yang saya sukai. Saya rasa orang-orang dan staf pelatih juga mulai menyadari bahwa saya menyukainya," kata sang gelandang kepada BBC Sport, seperti dikutip oleh situs resmi klub.

Pemain tim nasional Argentina itu juga menyinggung peningkatan teknis skuad, khususnya dalam situasi bola mati. Ia mengakui timnya telah belajar dari kesalahan pertahanan belakangan ini. "Kami memang melatih [situasi bola mati] dan kami tahu betapa pentingnya itu. Beberapa hari lalu, kami kalah dalam pertandingan ketika kebobolan tiga gol dari situasi bola mati. Hari ini kami menang karena mencetak gol dari situasi itu, jadi kami memahami betapa pentingnya hal tersebut, terutama dalam sepakbola saat ini ketika Premier League menjadi semakin mengandalkan fisik," tambahnya.

Ketangguhan pertahanan di Selhurst Park

Meraih kemenangan tandang di London Selatan jarang menjadi tugas mudah, dan Mac Allister memuji lini pertahanan yang tetap kokoh menghadapi Palace yang tampil gigih. Meski skor akhir mengesankan kemenangan yang nyaman, sang gelandang menilai pertandingan itu benar-benar menguji ketangguhan mereka. Ia secara khusus menyoroti para bek tengah yang mampu bertahan di bawah tekanan sepanjang sore.

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"Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu bahwa setiap kali datang menghadapi Crystal Palace, pertandingannya akan selalu sulit. Mereka bisa memainkan sepakbola yang sangat bagus, tetapi saya rasa kami bertahan cukup baik di area kotak penalti, terutama para bek tengah kami. Mereka tampil sangat, sangat bagus. Namun, pertandingan ini sulit. Terkadang kami mencoba menekan dan hasilnya tidak sempurna, sehingga mereka bisa keluar dari tekanan dan menciptakan peluang," jelas Mac Allister.

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Alisson tetap menjadi pembeda

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Liverpool sekali lagi adalah kehadiran Alisson Becker di bawah mistar. Kiper asal Brasil itu melakukan beberapa penyelamatan kelas atas untuk menggagalkan peluang tuan rumah pada momen-momen krusial. Mac Allister mengungkapkan bahwa para pemain lawan pun sulit memercayai kualitas kiper nomor satu Liverpool tersebut, terutama setelah penyelamatan spektakulernya pada babak pertama.

"Dia begitu hebat, terutama penyelamatannya atas tembakan [Daichi] Kamada [pada babak pertama]. Kamada tidak percaya dia bisa melakukan penyelamatan itu dan mengatakannya kepada saya. Namun, memang begitulah dia. Dia kiper yang luar biasa dan pribadi yang luar biasa pula. Saya sangat, sangat senang untuknya," ujar sang gelandang.

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Menjaga standar permainan

Meski kemenangan ini menjadi dorongan positif menjelang jeda, Mac Allister sadar timnya belum mencapai performa terbaik. Ia menegaskan skuad harus memanfaatkan pekan-pekan mendatang untuk bersiap menghadapi jadwal yang berat, seraya mengakui masih banyak ruang untuk berkembang secara taktis. Bagi pemain berusia 27 tahun itu, fokusnya tetap pada konsistensi jangka panjang, bukan sekadar hasil dalam satu pertandingan.

"Tentu saja. Ini sangat, sangat penting. Itulah target kami, terutama ketika ada jeda internasional. Menang itu sangat penting, jadi kami senang dengan hasilnya, tetapi kami harus terus berkembang karena penampilan ini masih jauh dari sempurna," pungkasnya.