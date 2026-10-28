Bagikan Ikuti GOAL di Google

Alexis Mac Allister semakin berpeluang meninggalkan Liverpool dalam waktu dekat, seiring klub itu mulai merencanakan perombakan besar di lini tengah, menurut sejumlah laporan. Pemain timnas Argentina yang tampil menonjol musim ini tersebut mengungkapkan kekecewaannya karena belum mendapat tawaran kontrak baru meski telah menunjukkan komitmen kepada Liverpool.

Iklan

Liverpool rencanakan perombakan lini tengah

Liverpool dilaporkan cenderung melepas Mac Allister pada musim panas 2027. Meski terikat kontrak di Anfield hingga 2028, pemain berusia 27 tahun itu belum mendapat tawaran kontrak baru, dan kepergiannya kini dianggap sebagai kemungkinan nyata.

Liverpool merencanakan perombakan besar di lini tengah pada akhir musim ini. Menurut Sky Sports Switzerland, klub asal Merseyside itu siap menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan setidaknya satu pemain baru di lini tengah.

Karena itu, rencana perekrutan Liverpool membuat permintaan Mac Allister untuk bertahan lebih lama diperkirakan akan ditolak. Juara Piala Dunia itu telah diberi tahu tentang strategi klub, sehingga membuka jalan bagi kemungkinan kepergiannya.

Liverpool tetap teguh pada sikap soal kontrak

Mac Allister menjadi salah satu pemain Liverpool yang paling menonjol musim ini, dengan mencetak empat gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya yang mengesankan sempat memunculkan harapan bahwa ia akan mendapat kontrak baru, terutama setelah ia menolak kesempatan untuk hengkang pada bursa transfer musim panas.

Iklan Iklan

Namun, petinggi klub memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Pemain tim nasional Argentina itu tetap ingin melanjutkan kariernya di Merseyside, tetapi tampaknya keputusan mengenai masa depan jangka panjangnya sudah dibuat.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Carabao Cup 16.00 CHE

Dengan Liverpool aktif memburu pemain baru untuk lini tengah dan menyiapkan dana besar untuk akhir musim, posisi Mac Allister di skuad terlihat semakin tidak pasti.

Mac Allister ungkap kekecewaan soal kontrak

Pemain Argentina itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas situasi tersebut. Berbicara menjelang laga perdana Liverpool di Liga Champions melawan Atletico Madrid pada awal musim ini, ia mengakui merasa kecewa setelah melihat rekan-rekan setimnya mendapat kepastian mengenai masa depan mereka.

Iklan

“Saya mendapat kabar bahwa klub tidak dalam posisi untuk menawarkan kontrak baru kepada saya, yang tentu saja membuat saya sangat sedih,” ungkap Mac Allister. “Saya pikir semua orang bisa melihat bahwa saya memberikan 100 persen kemampuan saya untuk klub sepakbola ini, setiap hari dalam latihan.”

Ia menambahkan: “Saya melihat Dominik [Szoboszlai] dan Ryan [Gravenberch] memperpanjang kontrak mereka, dan itu membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya. Namun, pada saat yang sama, saya sedih karena tidak mendapatkan perpanjangan kontrak saya. Tentu saja masih ada waktu. Para suporter tidak perlu khawatir karena saya akan memberikan 100 persen kemampuan saya hingga hari terakhir saya.”

Iklan

Setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Liverpool atas Villarreal di Liga Champions baru-baru ini, Mac Allister mengklarifikasi komentar sebelumnya. “Saat saya mengatakan hal itu, saya lebih berbicara tentang perasaan saya,” jelasnya. “Itu keputusan mereka dan saya menerimanya. Saya melakukan yang terbaik dan pada akhirnya, kita akan lihat apa yang terjadi.”

Apa langkah Liverpool selanjutnya?

Untuk saat ini, Mac Allister tetap menjadi pemain penting di lini tengah Liverpool. Meski masa depannya dibayangi ketidakpastian, dua golnya baru-baru ini saat melawan Villarreal menunjukkan bahwa ia masih berperan penting dalam upaya tim meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa.

Iklan

Liverpool harus tetap fokus pada musim ini sembari menyiapkan landasan bagi perombakan lini tengah yang mereka rencanakan. Menjelang akhir musim, sorotan terhadap peran Mac Allister dan pemain-pemain yang akan diincar Liverpool di bursa transfer dipastikan semakin tajam.