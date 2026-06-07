Alexander Sørloth telah menyetujui secara pribadi dan berpotensi melakukan transfer yang menggiurkan sebelum Piala Dunia

Alexander Sørloth kemungkinan akan melakukan transfer besar bahkan sebelum Piala Dunia dimulai. Menurut pakar bursa transfer Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, penyerang Atlético Madrid ini telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus. Kini, kedua klub tinggal menuntaskan negosiasi.

Sørloth adalah pemain yang sangat dihargai di Atlético, tetapi sering harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan dan karenanya tidak merasakan kepercayaan penuh dari pelatih Diego Simeone.

Di Juventus, mereka berencana untuk merombak hampir seluruh lini serang musim panas ini. Dusan Vlahovic, yang hengkang tanpa biaya transfer, serta terutama Loïs Openda dan Jonathan David, tidak mampu memenuhi ekspektasi. Selain itu, Juventus tidak dapat mengandalkan Arkadiusz Milik yang sangat rentan cedera.

Dalam upaya untuk kembali lolos ke Liga Champions musim depan – klub ini finis di peringkat keenam musim lalu – pelatih Juventus Luciano Spalletti mengandalkan Sørloth. Pelatih asal Italia itu telah memberi tahu pemain asal Norwegia tersebut bahwa ia dianggap sebagai rekrutan impian Juventus.

Sørloth tampaknya menghargai kepercayaan tersebut dan telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak jangka panjang. Kabarnya, ia bisa mengantongi empat juta euro bersih per musim.

Hambatan besar saat ini adalah Atlético, di mana Sørloth memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Klub Spanyol tersebut menginginkan lebih dari tiga puluh juta euro untuk striker yang telah mencetak 44 gol dalam 107 pertandingan untuk klub tersebut.

Dalam upaya menekan harga yang diminta, Juventus berharap Nico González, yang musim lalu sudah bermain sebagai pemain pinjaman untuk Atleti, dapat digunakan sebagai alat tukar. Pemain asal Argentina itu terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Turin, di mana ia tampaknya tidak memiliki masa depan.

Di stasiun TV Norwegia TV2, diperkirakan negosiasi akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan. Sørloth saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, tetapi jika hal itu terjadi, ia juga dapat menjalani tes medis di Amerika Serikat oleh Juventus.



