Alexander Büttner mengambil keputusan yang luar biasa di Vitesse dan mengikuti jejak mantan rekan setimnya

Alexander Büttner akan menjadi asisten pelatih di Vitesse pada musim depan, namun pada saat yang sama ia juga tetap menjadi pemain. Saat bek berusia 37 tahun itu masih bermain di Manchester United, ia melihat rekan setimnya, Ryan Giggs, menjalankan peran ganda yang sama.

"Saya akan mendapatkan peran baru di klub ini," kata Büttner kepada Omroep Gelderland. "Hari ini kami telah mengumumkannya dalam rapat bersama staf dan seluruh tim."

Bagi bek kiri ini, tentu saja akan ada beberapa perubahan, termasuk dalam hal waktu bermain. “Ini akan menjadi semacam peran asisten pelatih di mana saya juga tetap menjadi pemain. Jadi, saya mungkin tidak akan bermain di semua pertandingan lagi,” kata Büttner.

Mantan pemain Manchester United ini berbicara dengan penuh kebanggaan tentang peran barunya, sebuah peran yang sempat diemban Giggs secara singkat pada musim 2013/14 setelah pemecatan David Moyes.

Pemain asal Wales itu sempat memasukkan dirinya sendiri ke dalam lapangan saat pertandingan melawan Hull City dan bermain selama dua puluh menit terakhir. Contoh lain yang terkenal dari pelatih-pemain adalah Edgar Davids. Ia aktif dalam peran ini di klub Inggris Barnet antara tahun 2012 dan 2014.

“Saya rasa tidak banyak orang yang mendapat kesempatan seperti ini,” lanjut Büttner. “Saya pernah mengalaminya bersama Ryan Giggs di Manchester United. Dia juga memiliki peran ganda. Akan ada sesi latihan di mana saya akan berada di lapangan dengan peran yang berbeda musim ini.”

Pemain berpengalaman ini sangat berharga bagi tim asal Arnhem musim lalu dan, kecuali beberapa pertandingan, hampir selalu turun bermain. Hal itu tentu saja membuatnya sangat senang. “Saya masuk dalam tiga besar pemain dengan penampilan terbanyak. Di usia saya, tidak banyak pesepakbola yang bisa mengatakan hal itu. Saya juga turun ke lapangan setiap hari dan masih berada di barisan depan.”

Namun, pandangannya kini tertuju pada masa depan dan peran barunya. “Dengan peran baru ini, kami kini juga bekerja dengan orientasi ke masa depan. Saya akan tetap bersama Vitesse dalam beberapa tahun ke depan,” tutup kapten yang ambisius ini.