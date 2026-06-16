Alexander-Arnold kembali sama sekali diabaikan setelah Livramento absen di timnas Inggris: inilah alasannya

Sebuah pukulan telak bagi tim nasional Inggris pada hari Selasa, karena Toni Livramento harus mundur menjelang pertandingan grup pertama di Piala Dunia akibat cedera otot paha belakang. Pelatih kepala Thomas Tuchel memilih Trevoh Chalobah sebagai penggantinya, dan dengan demikian kembali mengabaikan Trent Alexander-Arnold.

Chalobah awalnya adalah bek tengah di Chelsea, tetapi kini dipanggil sebagai pengganti bek kanan Livramento. Sky Sports memberikan informasi lebih lanjut dan menjelaskan pilihan Tuchel yang cukup mengejutkan ini.

“Meskipun cedera Livramento tampaknya tidak terlalu serius, diputuskan untuk bertindak segera mengingat tenggat waktu yang semakin dekat. Setiap negara diperbolehkan mengganti setiap pemain dalam skuad mereka hingga 24 jam sebelum pertandingan grup pertama di Piala Dunia, asalkan cedera tersebut dapat dibuktikan.”

Inggris akan bertanding untuk pertama kalinya di Piala Dunia melawan Kroasia pada Rabu malam, pukul 22.00 waktu Belanda. Oleh karena itu, diputuskan segera untuk memanggil Chalobah. “Dia sedang berlibur di Amerika Serikat,” jelas reporter Sky, Rob Dorsett.

“Chalobah memang sudah berada di sekitar sana, sehingga memanggilnya merupakan solusi yang sangat praktis.” Pilihan yang lebih masuk akal tampaknya adalah Alexander-Arnold, tetapi Tuchel mengabaikannya kali ini karena dua alasan yang jelas.

“Pertama, kita tidak tahu di mana dia berada. Pertanyaannya pun adalah apakah dia bisa tiba di sini tepat waktu sebelum batas waktu FIFA. Kedua, Tuchel tidak ingin memanggil pemain-pemain ternama jika dia tidak bisa menjamin mereka mendapat waktu bermain,” kata Dorsett.

Karena alasan itulah, Cole Palmer, Phil Foden, dan Harry Maguire juga ditinggalkan di rumah. “Tuchel kemungkinan besar juga akan ragu untuk memanggil Alexander-Arnold kali ini, karena kemungkinan besar dia akan menghabiskan sebagian besar pertandingan di bangku cadangan.”