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Alex Scott menyatakan Bournemouth berani bermimpi mengangkat trofi Liga Europa setelah bangkit secara luar biasa dengan 10 pemain melawan Celta Vigo, sekaligus menorehkan sejarah di kompetisi Eropa. Bournemouth kini meraih lima kemenangan dari lima laga Liga Europa, memunculkan keyakinan bahwa trofi besar Eropa bisa dibawa ke pesisir selatan Inggris.

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Scott bidik trofi Eropa

Bournemouth berani memimpikan kesuksesan di Eropa setelah selangkah lebih dekat ke fase gugur dengan rekor sempurna. Seusai comeback dramatis di Spanyol , gelandang Alex Scott tak menutupi ambisi besar klubnya. Pemain timnas Inggris itu yakin skuad Bournemouth memiliki kualitas dan keyakinan untuk melaju hingga final di Frankfurt pada Mei mendatang. Klub asal pesisir selatan Inggris tersebut secara historis sulit meraih trofi besar. Gelar Championship musim 2014/15 masih menjadi pencapaian terbesarnya hingga kini.

"Tentu saja itu impian kami. Saat tumbuh besar dan ingin menjadi pesepakbola, Anda bermimpi memenangi trofi. Lihatlah perjalanan klub ini dari dulu hingga sekarang," kata Scott dalam wawancara dengan TNT Sports. "Melihat perjalanan klub ini dari dulu hingga sekarang, semua orang yang telah membangunnya patut mendapat pujian. Bagi para pemain, bermain di lapangan untuk klub ini adalah impian. Kami masih harus meraih kemenangan untuk lolos ke delapan besar. Setelah itu, fokus kami sepenuhnya adalah terus melaju dan semoga kami bisa menjadi juara."

Bournemouth ukir sejarah di kompetisi Eropa

Catatan Bournemouth tercipta di tengah kesulitan saat menghadapi Celta, ketika kiprah sempurna mereka di kompetisi Eropa sempat tampak akan berakhir. Tertinggal 1-0 akibat gol Iago Aspas, tim tamu mendapat pukulan besar pada pertengahan babak pertama ketika Bafode Diakite diusir. Mereka pun harus menghadapi tantangan berat dengan 10 pemain.

Namun, Bournemouth menolak menyerah. Gol Alvaro Rodriguez dan Rayan selepas jeda membalikkan keadaan sekaligus memastikan kemenangan kesepuluh beruntun mereka di semua kompetisi, sebuah rekor klub. Kemenangan itu juga menjadikan Bournemouth satu-satunya klub yang meraih lima kemenangan dari lima laga musim ini. Mereka menyusul Nuremberg (1961/62) dan Ararat (1972/73) sebagai tim ketiga sepanjang sejarah yang memenangi lima laga pembuka di kompetisi Eropa, dengan menghitung Piala Inter-Cities Fairs tetapi tidak babak kualifikasi.

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Perubahan taktik saat jeda membawa comeback

Meski terlihat meyakinkan dari skor akhir, Scott mengungkapkan bahwa Bournemouth awalnya kesulitan karena tidak segera menyesuaikan diri setelah Diakite diusir. Mereka tetap menjalankan rencana permainan untuk 11 pemain, sehingga Celta berulang kali mampu menembus lini mereka. Staf pelatih kemudian turun tangan saat jeda untuk menata ulang tim.

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"Itu sulit," aku Scott. "Saat kami tinggal 10 pemain, kami kurang lebih tetap melakukan apa yang telah kami rencanakan untuk 11 pemain. Mereka terlalu sering menembus pertahanan kami. Ada celah di mana-mana, jadi kami membuat beberapa perubahan pada formasi, cara kami menata posisi dan melakukan tekanan. Pelatih serta staf pelatih patut mendapat pujian atas perubahan itu. Lalu kami kembali ke lapangan dan menunjukkan karakter tim ini."

Scott kembali menemukan ritme saat melawan Celta

Scott kembali bermain lebih cepat dari perkiraan setelah semula terancam absen hingga delapan pekan akibat cedera paha yang dialaminya saat membela Inggris. Lawatan ke markas Celta menjadi penampilan keduanya sejak pulih. Bertekad berperan dalam upaya Bournemouth melaju di Eropa, Scott menyambut laga tandang yang berat itu sebagai kesempatan penting untuk kembali menemukan ketajaman bermain.

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Setelah mendapat tambahan menit bermain yang berharga dalam laga berat tersebut, Scott mengakui dirinya masih berusaha kembali ke performa terbaik menjelang rangkaian pertandingan berikutnya. "Menyaksikan mereka bermain sungguh menyenangkan dan saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan," tambahnya. "Laga ini bagus bagi saya. Saya mendapat tambahan menit bermain dalam pertandingan yang sulit dan penampilan saya cukup baik. Mungkin terlihat bahwa saya sudah absen selama beberapa bulan, tetapi saya senang bisa kembali ke lapangan dan menantikan beberapa pertandingan berikutnya."