Alex Pastoor melontarkan kritik keras terhadap penampilan Feyenoord saat menghadapi Real Betis. Pelatih yang saat ini tanpa klub itu terutama tidak memahami keputusan-keputusan Giovanni van Bronckhorst dan terang-terangan mengungkapkan kebingungannya.

Feyenoord kalah 1-0 dari Real Betis pada Rabu malam dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions. Isco mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu lewat titik penalti setelah laga berjalan hampir satu jam.

Sehari kemudian, penampilan tim asal Rotterdam itu dibahas panjang lebar di studio Ziggo Sport. "Sayang sekali. Kalau melihat Feyenoord, mereka sedang berada dalam momentum yang positif," kata Jan van Halst mengawali analisisnya.

"Namun, saya merasa hal itu agak tidak terlihat kemarin. Mereka terkesan sedikit menunggu," lanjut Van Halst. "Tentu saja Betis tim yang bagus, kita tidak boleh meremehkan mereka. Namun, saya mengharapkan sedikit lebih banyak energi saat menyerang, dan itu mulai terlihat lagi ketika mereka tertinggal."

Pastoor sepenuhnya sependapat dengan kritik Van Halst, tetapi ia juga terganggu oleh permainan menyerang Feyenoord yang berbelit-belit. "Yang paling saya rasakan: cara mereka bermain terlalu rumit. Saat menguasai bola, mereka terlalu sering mengumpan ke samping dan ke belakang," ujar sang pelatih.

"Itu sering kali terjadi karena pemain-pemain di depan yang menjadi sasaran umpan tidak bergerak dengan baik untuk mencari ruang, termasuk ke arah depan," kata Pastoor. "Namun, terutama saat bertahan, ada hal-hal yang terjadi yang benar-benar sama sekali tidak saya pahami..."

Menurut Pastoor, Feyenoord berusaha bertahan dalam formasi 4-4-2 dengan Anis Hadj Moussa sebagai penyerang kedua, sementara Gjivai Zechiël kerap berada di sisi kanan. "Entah bagaimana, mereka selalu ingin menyisakan satu pemain lebih banyak di tengah pertahanan," jelasnya. "Artinya, Zechiël terkadang menempati posisi bek kanan dan Valente terkadang menjadi bek kiri."

"Lalu mereka berdiri berenam sejajar, tetapi lawan masih bisa menemukan pemain yang bebas," kata Pastoor. Menurut sang pelatih, Feyenoord bisa bertahan jauh lebih sederhana dengan dua lini yang masing-masing berisi empat pemain dan tetap memiliki cukup pemain untuk menutup jalur umpan lawan. "Menurut saya, itu sangat tidak masuk akal," kata Pastoor. "Jadi, penampilan mereka sangat mengecewakan saya."