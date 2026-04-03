Dalam wawancara dengan Kale & Kokkie, direktur teknis Ajax yang telah mengundurkan diri, Alex Kroes, berbicara panjang lebar mengenai hubungannya dengan Francesco Farioli. Kroes-lah yang merekrut pelatih asal Italia yang bersemangat itu, namun setelah satu musim yang sukses, ia pun harus berpisah dengan pelatih yang sukses tersebut.

“Musim Farioli kini dianggap luar biasa,” kenang Kroes dalam video tersebut. “Saya mengatakan ini tanpa ada niat negatif terhadap Francesco, karena saya masih memiliki hubungan yang sangat baik dengannya.”

“Saya baru saja berbicara panjang lebar dengannya akhir pekan lalu dan saya akan segera pergi ke Porto,” jelas direktur teknis yang telah hengkang itu. Farioli telah bekerja di FC Porto sejak musim lalu dan sedang menuju gelar juara di Portugal.

“Soal itu, tidak ada masalah sama sekali. Kadang-kadang saya juga merasa kesal karena dari beberapa pihak disarankan bahwa dia dan saya bertengkar atau bahwa karena saya dia tidak lagi di Ajax. Nah, sialan. Itu benar-benar tidak benar!”

"Tapi pelatih asing di Belanda sebenarnya terus-menerus diperlakukan tidak adil," kata Kroes menjelaskan poinnya. "Selama musim ini, ada banyak sekali kritik terhadap gaya bermainnya."

"Itu datang dari dalam dan luar, berbagai aliran. Saya perhatikan dia juga tidak kebal terhadap hal itu. Itu asumsi yang salah dari saya, tapi saya pikir: staf asing tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka."

Farioli hengkang setelah satu tahun di Ajax, bukan karena dia tidak betah di sana, justru sebaliknya, kata Kroes. Dia khawatir bahwa karena situasi keuangan di Ajax, dia harus melakukan 'aksi Houdini' untuk menyamai kesuksesan musim pertamanya.

"Dia berkata: 'Aku khawatir kamu harus memecatku pada bulan Oktober atau November,'" kata Kroes. "Tahun ini aku berhasil memaksimalkan segala potensi, tapi pemain andalan kami mungkin akan hengkang. Misalnya Brian Brobbey dan Kenneth Taylor."

Bagi Farioli, ini adalah 'perhitungan'. "Dia berpikir: ini tidak akan berhasil bagiku. Apa yang telah aku capai sekarang, tidak akan bisa aku ulangi lagi tahun depan." Kroes membahas lebih dalam mengenai kepergian pelatih asal Italia itu.

"Ada lelucon-lelucon yang dilontarkan, misalnya tentang koki," katanya merujuk pada profesionalisasi yang ingin diterapkan Farioli. "Kenyataannya, Francesco menganggap itu hanya sekejap mata."

"Dia pernah bekerja di negara-negara di mana hal itu lebih mudah, seperti Turki. Dalam praktik di Belanda dan undang-undangnya, mengganti seseorang tidak semudah itu. Selain itu, kami sedang dalam masa penghematan, di mana lima puluh orang dipecat."

Bagi Farioli, semuanya tidak berjalan cukup cepat. "Kami menunjuk seseorang, tapi dia masih punya masa pemberitahuan dua bulan. 'Apakah dia tidak bisa datang lebih awal?', tanya Farioli. Tidak, itu tidak bisa. Yang sulit adalah bahwa bagi dia hal itu terasa seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.”