Alen Halilovic sedang menjalani negosiasi konkret setelah hengkang dari Fortuna Sittard

Setelah hengkang dari Fortuna Sittard, Alen Halilovic kini bisa direkrut secara gratis dan kemungkinan besar akan melanjutkan kariernya di Iran. Kabar tersebut diungkap oleh Fabrizio Romano pada Sabtu malam.

"Alen Halilovic sedang dalam proses menandatangani kontrak dengan Persepolis FC, negosiasi sedang berlangsung," tulis Romano. "Pembicaraan dengan mantan pemain Barcelona tersebut terus berlanjut."

Halilovic, yang kini berusia 30 tahun, dikenal sebagai talenta terbaik selama masa-masa di Barcelona, namun tidak pernah sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut. Petualangannya bersama Hamburger SV dan AC Milan pun berlangsung singkat.

Pada 2019, Milan meminjamkan Halilovic ke sc Heerenveen, di mana ia berakhir di bangku cadangan di bawah asuhan pelatih Johnny Jansen. Melalui Birmingham City, Reading, dan HNK Rijeka, Halilovic yang saat itu tanpa klub akhirnya bergabung dengan Fortuna pada 2023.

Di Limburg, Halilovic secara rutin berhasil menunjukkan kemampuannya. Hal ini membuatnya menjadi favorit Rafael van der Vaart, yang sering mencoba membujuknya untuk bergabung dengan Ajax.

Masa-masa mantan pemain muda berbakat ini di Limburg, selain mencatatkan 7 gol dan 7 assist dalam 67 pertandingan, juga diwarnai oleh cedera dan ketidakhadiran yang misterius.

Kini tampaknya pemain berkaki kiri ini akan melanjutkan kariernya bersama Persepolis FC, klub yang telah menjadi juara Iran sebanyak enam belas kali.