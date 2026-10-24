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Aston Villa siap tidak memainkan penyerang Chelsea yang dipinjamnya, Alejandro Garnacho, hingga akhir musim demi menghindari aktifnya klausul wajib beli dalam kontraknya. Unai Emery belum diyakinkan oleh penampilan pemain internasional Argentina itu sejak kedatangannya di Villa Park pada musim panas dan bisa langsung memulangkannya ke London barat.

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Klub asal Midlands pertimbangkan langkah drastis

Menurut Football Insider, klub asal Midlands itu akan sengaja membatasi waktu bermain pemain berusia 22 tahun tersebut kecuali penampilannya meningkat drastis dalam beberapa pekan mendatang. Ia bergabung pada Juli dengan status pinjaman selama semusim setelah Morgan Rogers pindah ke Stamford Bridge. Kesepakatannya memuat kewajiban membeli senilai £43 juta yang berlaku jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Namun, sang pemain sayap baru tampil selama 31 menit dalam pertandingan kompetitif musim ini.

Mantan pemain muda United kembali kesulitan

Garnacho sebelumnya bergabung dengan Chelsea dari Manchester United pada Agustus 2025 dengan biaya transfer tetap £40 juta. Ia menandatangani kontrak tujuh tahun hingga 2032 setelah tak lagi mendapat tempat di Old Trafford di bawah Ruben Amorim. Meski terlibat dalam 12 gol di semua kompetisi pada musim pertamanya di London, Chelsea mengizinkannya pergi dengan status pinjaman setelah hanya satu musim.

Meski mencetak gol dalam laga persahabatan melawan Sevilla saat jeda internasional terakhir, penyerang itu gagal melanjutkan momentum tersebut. Sejak itu, ia hanya bermain selama 11 menit di Liga Champions.

Ia kini tidak masuk skuad untuk dua pertandingan Liga Primer berturut-turut. Ia absen saat timnya menang di markas Newcastle United akhir pekan lalu, lalu kembali tidak disertakan untuk laga kandang melawan Manchester City pada Sabtu di pekan kedelapan.

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Petinggi perekrutan ulangi strategi sebelumnya

Laporan tersebut menyebut Villa merasa bahwa pemain itu harus membuktikan kemampuannya di lapangan latihan. Untuk saat ini, mereka telah memutuskan untuk tidak memberinya cukup kesempatan bermain agar klausul pembelian permanen itu berlaku.

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Para petinggi klub di bawah Emery menerapkan langkah serupa terhadap pemain pinjaman dari Liverpool, Harvey Elliott, musim lalu. Mereka membatasi keterlibatannya agar tidak memicu kewajiban membeli.

Menurut sejumlah sumber, pemain sayap itu juga tidak memiliki masa depan jangka panjang di klub asalnya. Ia terancam berada dalam ketidakpastian musim panas mendatang jika Villa menjalankan rencana untuk mengembalikannya ke Stamford Bridge.

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Respons di lapangan latihan tetap penting

Jika Garnacho tidak segera mampu mengubah penilaian Emery melalui penampilannya di Bodymoor Heath, ia terancam menghabiskan musim dingin dengan menyaksikan pertandingan dari tribune demi menjaga anggaran transfer Villa. Jika ia gagal kembali mendapat tempat dalam beberapa bulan mendatang, Chelsea harus mencari klub lain yang bersedia menampung pemain yang tidak mereka inginkan itu menjelang musim 2027-28. Karena itu, beberapa pekan ke depan bisa menentukan kelanjutan kariernya di kasta tertinggi sepakbola Inggris.