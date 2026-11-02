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Bek kiri Barcelona Alejandro Balde semakin terbuka untuk meninggalkan Camp Nou pada bursa transfer musim dingin mendatang setelah posisinya dalam urutan pilihan pelatih kepala Hansi Flick menurun. Rasa frustrasi pemain berusia 23 tahun itu yang kian meningkat membuat sejumlah klub peminat dari Liga Primer Inggris, termasuk Manchester United, bersiaga menjelang kemungkinan kepindahannya ke Inggris pada Januari.

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Bek Spanyol pertimbangkan hengkang pada musim dingin

Balde telah menerima bahwa ia harus meninggalkan klub yang dibelanya sejak kecil demi mendapat kesempatan bermain secara reguler sebagai starter dan membangun kembali kepercayaan dirinya, menurut Mundo Deportivo. Meski cedera di lini pertahanan memberinya kesempatan tampil sebagai pemain pengganti melawan Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Alaves, ia belum sekali pun menjadi starter musim ini karena kalah bersaing dari Joao Cancelo dan Xavi Espart. Staf pelatih menilai bek tersebut kerap kehilangan konsentrasi dan keliru menentukan kapan harus melakukan pressing.

Penilaian blak-blakan di depan publik menyakiti lulusan akademi

Menjelang pertandingan melawan Alaves pada Sabtu, Flick menyampaikan penilaian keras terhadap sang bek: "Balde saat ini tidak memiliki kepercayaan diri yang ia butuhkan dalam permainannya, begitu pula keyakinan. Padahal, para bek sangat penting."

Komentar itu sangat berbeda dari nada suportif pria Jerman tersebut pada 15 September, ketika ia mengatakan: "Saya senang dengan dia dan semua pemain. Kami punya tiga pemain di setiap posisi. Mengelola semuanya adalah bagian tersulit."

Satu bulan kemudian, pada 16 Oktober, sang pelatih menyampaikan komentar serupa: "Ini bukan situasi yang mudah baginya, tetapi ia berlatih dengan sangat baik, dan itulah hal pertama yang harus ia lakukan. Di posisi itu, kami punya Espart dan Cancelo. Tentu situasi ini tidak ideal bagi Balde, tetapi ia bekerja secara profesional, dan itulah yang saya inginkan. Dalam situasi seperti itu, Anda harus membuktikan bahwa Anda siap, dan ia melakukannya."

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Rekan setim yang disegani pertanyakan keputusan taktis

Balde merasa sangat kecewa setelah mengetahui bahwa perannya kini hanya sebagai pemain pelapis melalui penjelasan kepada media, tidak seperti Marc Casado dan Hector Fort, yang menerima panggilan langsung dari Flick. Setelah 16 tahun berada di klub, kekecewaan sang bek bertambah ketika rekan-rekan setim senior mempertanyakan latihan taktik yang menggesernya dari posisi aslinya. Meski Cancelo, pesaingnya di posisi tersebut, secara mengejutkan menjadi sosok yang terang-terangan mendukungnya di ruang ganti, Balde tetap bertekad menghindari kemandekan karier seperti yang dialami sahabat dekatnya, Ansu Fati, dan terbuka terhadap skema kepergian seperti yang dijalani Ronald Araujo.

Barcelona tuntut transfer permanen

Kedua klub asal Manchester menanyakan kemungkinan merekrut Balde pada musim panas lalu, begitu pula Bayern Munich. Sang bek masih ingin menguji kemampuannya di Inggris, sementara United memantau situasinya. Kecuali menit bermainnya meningkat drastis sebelum tahun baru, pemain berusia 23 tahun itu akan secara aktif mempertimbangkan tawaran pada pertengahan musim. Namun, karena Barcelona membutuhkan dana untuk kembali berinvestasi di lini pertahanan alih-alih menyetujui peminjaman, klub-klub Premier League yang berminat harus membiayai transfer permanen.