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Tak ada lagi turnamen besar yang bisa menghalangi langkah Carlos Alcaraz. Ia menyingkirkan rintangan terakhir dalam musim yang luar biasa dan menaklukkan puncak baru di dunia tenis. Alcaraz menambahkan prestasi yang telah lama dinantikan ke dalam catatannya sekaligus menegaskan bahwa kembalinya ia dari cedera menjadi awal babak baru dominasinya.

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Alcaraz menjuarai turnamen penutup musim tenis "ATP Finals 2026" setelah mengalahkan petenis Jerman Alexander Zverev dengan skor 6-2, 7-6 (8-6) di partai final yang digelar di Kota Turin, Italia. Dengan hasil ini, ia menjadi petenis Spanyol ketiga dalam sejarah yang meraih gelar tersebut, setelah Manuel Orantes pada 1976 dan Alex Corretja pada 1998.

Prestasi ini memberi Alcaraz akhir yang sempurna untuk tahun yang penuh tantangan berat. Ia sempat mengalami cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama beberapa bulan dan tidak bisa tampil di sejumlah turnamen besar, di antaranya Roland Garros dan Wimbledon. Namun, ia bangkit dengan kuat dalam beberapa bulan terakhir, berhasil memulihkan performanya, dan menutup musim dengan salah satu gelar terpenting dalam kariernya.

Turnamen ini tidak berjalan mudah meski Alcaraz tampil superior. Ia melangkah ke final dengan penuh percaya diri setelah melewati fase grup dengan meyakinkan, mengoleksi kemenangan tanpa kehilangan satu set pun. Di sisi lain, Zverev juga menunjukkan daya saingnya setelah menjalani perjalanannya di turnamen tanpa sekali pun kehilangan servis, sebelum akhirnya terbentur kekuatan petenis Spanyol itu di partai final.

Alcaraz langsung mengambil kendali di set pertama dengan memanfaatkan kesalahan Zverev dan menurunnya kualitas servis lawannya. Ia menuntaskan set tersebut dengan skor 6-2 setelah dua kali mematahkan servis Zverev dan mendikte jalannya pertandingan, meski awal laga diwarnai sejumlah kesalahan dari kedua pemain.

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Di set kedua, Zverev berusaha kembali ke dalam pertandingan dan meningkatkan permainannya. Namun, Alcaraz tetap tenang dan mampu mengatasi momen-momen krusial, sebelum memastikan set tersebut lewat tie-break dengan skor 8-6. Ia pun meluapkan kegembiraannya dengan menjatuhkan diri ke lapangan seusai kemenangan.

Dengan gelar ini, Alcaraz melengkapi koleksi gelar besar di dunia tenis. Sebelumnya, ia telah menjuarai keempat turnamen Grand Slam, dan kini menambahkan Piala Masters ke dalam daftar tersebut. Sementara itu, Piala Davis dan medali emas Olimpiade masih menjadi pencapaian besar yang belum ia raih, di saat ia terus mengukir sejarah pada usia 23 tahun.

"Ini adalah turnamen yang sudah lama saya kejar. Saya melewati momen-momen yang sangat sulit sepanjang pekan ini, dan berkat dukungan tim serta keluarga saya, saya mampu menampilkan permainan terbaik dan menutup musim dengan cara terbaik," ujar Alcaraz seusai meraih gelar.