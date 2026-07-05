Alcantara: Pedri adalah yang terbaik di dunia... dan siapa pun yang bermain bersama Yamal pasti akan menang

Mantan bintang Spanyol Thiago Alcántara menyatakan keyakinannya yang penuh bahwa Pedri adalah gelandang terbaik di dunia saat ini, sambil memuji pengaruh luar biasa dan bakat besar yang dimiliki bintang muda Lamine Yamal serta menegaskan bahwa ia selalu membuat perbedaan.

Pernyataan mantan pemain Barcelona tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh mantan bek Inggris, Rio Ferdinand, melalui kanal YouTube-nya.

Alcántara, yang menjadi bagian dari staf pelatih Hansi Flick musim lalu, berbicara tentang karier sepak bolanya dan melontarkan pujian kepada duo Blaugrana, Pedri dan Lamine Yamal, serta sang pelatih asal Jerman tersebut.

Tiago Alcántara mengatakan: “Hal yang baik dari pensiun saya baru-baru ini adalah saya masih memiliki ritme yang tepat untuk berlatih bersama mereka. Dalam pertandingan mini saat latihan, Lamine Yamal membuat perbedaan, dan dia tahu betul bahwa tim mana pun yang dia perkuat pasti akan menang. Dia bermain bagus saat ini di Piala Dunia dan telah membawa perubahan besar bagi timnas Spanyol, jadi mengapa dia tidak bisa menjadi yang terbaik di tahun-tahun mendatang?"

Mantan bintang Barcelona itu menambahkan: “Sepak bola kini semakin bergantung pada aspek fisik karena para pemain mampu mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dia adalah pemuda yang sangat matang, dan menjalani hidup yang pantas dia dapatkan. Dialah yang akan memutuskan apakah akan bermain di level tertinggi atau melanjutkan hidupnya; Lamine Yamal memang sudah memiliki aura layaknya seorang bintang.”

Selama wawancara, Alcántara juga menyinggung nama lain yang menonjol dalam percakapan santai ini, yaitu pelatih Hans Flick, di mana ia menyatakan: “Saya belajar darinya bagaimana seorang pelatih seharusnya bersikap sebagai manusia dan bagaimana mengelola sekelompok pemain.” Thiago juga tidak lupa memuji nama-nama pelatih terkemuka lainnya seperti Pep Guardiola, Luis Enrique, dan Klopp, di antara yang lainnya.

Rio Ferdinand menutup percakapan dengan meminta Thiago Alcantara memilih lini tengah terbaik saat ini, dan Thiago Alcantara memilih trio Declan Rice, Vitinha, dan Pedri.

Thiago menjelaskan pilihannya, dengan mengatakan: “Declan Rice bermain lebih baik di posisi (8), tapi saya menyisihkan posisi itu untuk Pedri, karena dia adalah gelandang terbaik di dunia. Saya pernah berlatih bersamanya sebagai pemain dan kemudian sebagai pelatih,” sambil membandingkan pemain asal Kanari itu dengan bintang Andrés Iniesta.