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Rolando Maran menceritakan pengalaman pertamanya melatih tim nasional.

Pelatih asal Italia yang menangani Albania mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Di sini, tim nasional adalah tim utama bagi semua orang, seolah-olah sebuah klub. Saat kami bermain di kandang, di Tirana, di stadion tempat Roma menjuarai Conference League, tidak pernah ada kursi kosong dan dukungan suporter sangat meriah. Banyak orang juga selalu mengikuti kami saat bermain tandang. Kami merasakan tanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat".

"Apakah saya ingin bertemu Italia di grup kualifikasi Piala Eropa? Saya benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Itu tentu akan sangat emosional dan terasa aneh. Siapa pun lawannya, kami berharap bisa lolos. Tim ini kompetitif, memiliki kualitas teknis dan mental, serta kesempatan untuk merencanakan regenerasi secara alami. Federasi sudah sejak lama melakukan pekerjaan yang sangat baik di tim nasional kelompok usia".

"Apakah saya akan memanggil kiper Cagliari, Caprile? Elia mendapatkan paspor Albania karena kebutuhan keluarga, tetapi prosesnya belum selesai, jadi kami belum membicarakannya. Namun, jika ia tersedia, tentu ia akan berguna bagi kami".

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"Dalam beberapa tahun terakhir, Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asslani, dan Ramadani telah meninggalkan Serie A Italia. Namun, masih ada pemain lain dan, bagaimanapun, liga Italia tetap menjadi salah satu kompetisi yang paling banyak dijadikan acuan".

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"Manaj berkembang di Inter, kini ia berada di puncak kematangannya dan memiliki pendekatan yang sangat profesional. Ia mencetak banyak gol".

"Saya mencadangkan Cristian Shpendi, pencetak gol terbanyak Serie B bersama Cesena? Terkadang saya harus tidak memainkan pemain yang sebenarnya layak mendapat kesempatan. Shpendi pemain bagus dan selalu menunjukkannya dalam latihan, ia akan mendapat kesempatan".

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"Hysaj tanpa klub dan hanya bermain untuk tim nasional? Luar biasa. Ia berlatih bersama Empoli dan kami terus memantaunya. Saat datang ke tim nasional, ia tampak seperti pemain yang rutin bermain untuk klub. Usianya masih memungkinkan untuk bermain di level tinggi, saya tidak mengerti mengapa tidak ada yang memberinya kepercayaan".

"Ernest Muti memiliki kemampuan istimewa dan beruntung bisa bermain di Trabzonspor serta berlatih bersama Salah, yang darinya ia berusaha mempelajari beberapa rahasia. Dari segi teknik, ia memiliki kualitas tinggi".