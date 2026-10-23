Jordi Alba, mantan bintang Barcelona, menyatakan keyakinannya atas kemampuan klub Catalan itu untuk memenangi laga El Clasico melawan Real Madrid, seraya menegaskan bahwa penampilan tim di bawah kepemimpinan Hansi Flick memberinya rasa tenang. Ia juga menyinggung dampak absennya Vinicius Junior, serta perbandingan yang kian meningkat antara Lamine Yamal dan sang legenda Lionel Messi.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", di sela-sela sebuah acara di mana Alba menjamu 10 penggemarnya di Puertomingalvo, Provinsi Teruel, dengan kehadiran Guti, mantan bintang Real Madrid, bek Spanyol itu berbicara tentang prediksinya untuk laga yang dinanti, alasan kekagumannya pada Barcelona, serta pandangannya terhadap bintang-bintang utama kedua tim.

Kemenangan Barcelona

Alba berkata tentang prediksinya untuk pertandingan ini: "El Clasico berbeda dari pertandingan lainnya, dan tidak peduli bagaimana cara kedua tim bermain. Saya yakin Barcelona tampil sangat baik, dan saya punya keyakinan penuh bahwa mereka akan melanjutkannya dan memenangi pertandingan. Saya akan senang jika Barcelona menang."

Ia menambahkan bahwa tim menjalani musim yang luar biasa sejauh ini, seraya berharap hasil positif terus berlanjut dan mereka meraih tiga poin melawan Real Madrid.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mengenai hal yang paling ia kagumi dari Barcelona musim ini, Alba menjelaskan bahwa tim terus berkembang di bawah kepemimpinan Flick, yang mempertahankan ide-ide taktiknya dan terus memperbaikinya secara bertahap, sembari menyoroti bahwa rekrutan baru serta promosi para pemain akademi muda turut berkontribusi dalam membangun tim kompetitif yang memiliki banyak pilihan.

Ia melanjutkan: "Masalahnya tidak terbatas pada susunan inti saja; semua pemain mampu bermain sebagai starter. Anda melihat Barcelona menikmati permainannya, dan kami sebagai penonton juga menikmati hal itu."

Yamal dan Messi

Alba menyinggung perbandingan antara Lamine Yamal dan Messi, seraya menegaskan bahwa munculnya seorang pemain muda yang tampil dengan level luar biasa membuat perbandingan itu menjadi hal yang wajar, tetapi ia menekankan bahwa bintang Argentina itu tetap yang terbaik sepanjang masa menurutnya.

Ia berkata: "Setelah Leo, muncul pemain seperti Lamine, dan sudah wajar bila perbandingan ini dilakukan. Namun bagi saya, Leo adalah yang terbaik sepanjang masa."

Ia menambahkan tentang Yamal: "Di usianya, dengan semua yang ia tampilkan dan cara bermainnya, ia tanpa ragu adalah salah satu pesepak bola yang nikmat untuk ditonton."

Ketika ditanya tentang kandidat peraih Ballon d'Or, Alba menunjukkan bahwa persaingan tampak terbuka dan sulit diprediksi tahun ini, tetapi ia memilih Messi dengan mempertimbangkan musimnya yang istimewa serta penampilannya di Piala Dunia, sebelum menegaskan kekagumannya pada apa yang ditampilkan Yamal pada tahap awal karier ini.

Absennya Vinicius

Mengenai pemain Real Madrid yang paling berbahaya, Alba menyatakan rasa tenangnya atas level yang ditampilkan Barcelona, sembari menyoroti bahwa klub Catalan itu memiliki elemen-elemen serangan berbakat yang memberinya kepercayaan diri menjelang laga.

Terkait absennya Vinicius Junior, ia mengatakan bahwa pemain itu merupakan elemen penting dalam barisan Real Madrid, dan ketidakhadirannya menjadi kerugian besar bagi tim, meski mereka memiliki susunan pemain yang kuat dan mampu menggantikannya.

Alba mengenang kembali duel-duelnya di masa lalu melawan winger Brasil itu, menjelaskan: "Ia pemain yang sangat berbahaya dalam duel satu lawan satu, sangat cepat, dan selalu menjadi ancaman besar. Karena itu, tidak diinginkan untuk sering menghadapi Barcelona, sebab ia selalu menyajikan pertandingan-pertandingan yang luar biasa."

Mengenai dampak absennya pada peluang Barcelona, ia menambahkan: "Sebagian orang mengatakan bahwa baik bagi penonton untuk melihat semua pemain di lapangan, tetapi saya selalu mengatakan bahwa adanya lebih sedikit pemain berkualitas tinggi di tim lawan membuat kemenangan menjadi lebih mudah."

Mourinho dan keraguan terhadap wasit

Mantan bintang Barcelona itu berbicara tentang Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dengan memuji kepribadian dan gaya kepelatihannya, meski ia mengakui tidak mengenalnya secara pribadi.

Ia berkata: "Saya menghadapinya beberapa kali di Valencia. Laga-laga El Clasico sangat panas, tetapi hal itu berlaku untuk semua pertandingan El Clasico. Mourinho memiliki kepribadian seperti itu. Ia pelatih yang saya kagumi, baik dalam gaya bermainnya maupun gaya komunikasinya. Saya rasa ia manajer yang luar biasa yang membuat semua timnya menjadi hebat."

Mengenai kontroversi perwasitan yang menyelimuti laga-laga El Clasico, Alba hanya mengatakan bahwa ia tidak mengikuti semua detail terkait apa yang terjadi di Miami, menambahkan: "Selalu ada pendapat, dan selalu ada yang melihat berbagai hal secara berbeda. Saya menghormati semua pendapat. Para wasit menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak sepatutnya meragukan mereka."

Alba menutup pembicaraannya dengan pertanyaan jenaka tentang pemain yang akan ia pilih untuk menemaninya di kamp latihan sebelum El Clasico; ia menyebut Sergio Busquets terlebih dahulu, sebelum memilih Gavi ketika diminta menentukan seorang pemain yang masih aktif.