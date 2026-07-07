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Alasan yang tak terduga... Mengapa bintang Portugal itu tampil melawan Spanyol dengan sepatu yang robek?

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
P. Neto
Portugal
Spanyol
AS

Sebuah foto yang memicu kontroversi besar

 Sebuah laporan media, hari ini Selasa, mengungkap rahasia di balik keputusan Pedro Neto, pemain Portugal, untuk tampil dalam pertandingan melawan Spanyol kemarin di babak 16 besar Piala Dunia dengan sepatu yang robek.

Pedro Neto, pemain sayap timnas Portugal, terlihat terus bermain dengan sepatu yang robek di bagian belakang setelah mendapat tekel keras dari bek Spanyol, Marc Cucurella.



Adegan tersebut membuat para penonton terkejut, terutama karena pemain Spanyol yang menyebabkan insiden tersebut tidak diberi kartu apa pun.

Di pertengahan pertandingan, Neto pergi ke bangku cadangan untuk mengganti sepatunya; namun, yang paling mengejutkan tanpa diragukan lagi adalah kembalinya ia ke lapangan dengan sepatu lain yang memiliki lubang besar di bagian tumit.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Sekarang, kita tahu alasannya."

Penyerang Chelsea ini menderita sindrom Haglund, yaitu pertumbuhan tulang yang tidak normal di bagian belakang tulang tumit, dan hal ini terlihat jelas dalam foto-foto.

Karena itulah, setelah bermain beberapa saat, ia perlu membuat lubang di sepatunya untuk mengurangi tekanan, sehingga rasa sakitnya pun berkurang.



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