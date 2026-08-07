Winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, lebih memilih pindah ke Real Madrid ketimbang tawaran serius dari Liverpool, meski klub Inggris itu sempat menjadi pihak yang paling dekat untuk mendapatkannya di awal bursa transfer musim panas.

Menurut yang diungkap situs "The Athletic", Diomande (19 tahun) pada awalnya antusias dengan gagasan bermain di Anfield, dan menunjukkan sinyal positif terhadap proyek Liverpool, yang bergerak lebih awal serta membuka negosiasi langsung dengan Leipzig dan siap membayar 100 juta euro untuk menuntaskan kesepakatan.

Pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, mencoba turun tangan untuk meyakinkan sang pemain agar tetap memilih Liverpool serta menjelaskan detail proyek teknisnya, namun upayanya tidak mengubah sikap Diomande, yang mulai mengevaluasi ulang keputusannya seiring masuknya pihak-pihak baru ke dalam negosiasi.

Kesepakatan itu mengalami titik balik penting setelah Paris Saint-Germain masuk dengan kuat, dan untuk sementara menjadi tujuan yang lebih disukai sang pemain, sebelum akhirnya Diomande mundur dari gagasan pindah ke Inggris karena keyakinannya bahwa Liverpool akan menghadapi fase transisi pada musim baru, serta pencariannya akan proyek yang lebih stabil.

Meski Real Madrid telah melalui kondisi yang sama dengan yang dihadapi Liverpool, di mana keduanya mengakhiri musim tanpa gelar (musim nihil), selain pergantian pelatih pada kedua klub, setelah Iraola menangani Liverpool menggantikan Arne Slot, dan Jose Mourinho menangani Los Blancos menggantikan Alvaro Arbeloa.

Real Madrid memanfaatkan situasi tersebut dan mencapai kesepakatan dengan Leipzig senilai paket finansial yang bisa mencapai 140 juta euro, angka yang jauh melampaui batas atas Liverpool, sehingga klub Inggris itu keluar dari perburuan pada tahap-tahap akhirnya dan raksasa Spanyol tersebut menuntaskan salah satu transfer paling menonjol musim panas ini.

Liverpool kini mempelajari alternatif penyerang lain, dan Bradley Barcola, winger Paris Saint-Germain, berada di puncak daftar kandidat untuk menutupi gagalnya kesepakatan Diomande.