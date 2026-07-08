"Alasan yang misterius".. Piala Dunia 2026 mematahkan rekor bersejarah dalam adu penalti

Piala Dunia kali ini, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, telah menghancurkan sebuah aturan tak tertulis yang telah beredar sepanjang sejarah terkait adu penalti.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa selama puluhan tahun, teori yang berlaku dalam adu penalti sangat jelas: menendang lebih dulu memberikan keunggulan psikologis. Mencetak gol lebih dulu memaksa lawan untuk membalas, dan meningkatkan tekanan pada seluruh pemainnya.

Namun, Piala Dunia 2026 membantah keyakinan tersebut, di mana kemenangan Swiss atas Kolombia melalui adu penalti memperkuat tren yang mencolok dan tak terduga: dalam turnamen ini, tim yang menendang kedua selalu yang menang.

Empat pertandingan di edisi ini telah mencapai adu penalti, dan semuanya dimenangkan oleh tim yang tidak menendang terlebih dahulu; Paraguay mengalahkan Jerman, lalu hal yang sama terulang saat Maroko menghadapi Belanda.

Kasus ketiga adalah Mesir, yang lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Australia yang menendang lebih dulu, dan hal serupa terulang dalam pertandingan antara Swiss dan Kolombia.

Rekor sempurna ini pada edisi kali ini menegaskan tren yang dominan: tim yang menendang penalti kedua menang dalam 13 dari 15 pertandingan pada edisi-edisi terakhir Piala Dunia. Artinya, 86,7% pertandingan berakhir dengan kemenangan tim yang menendang penalti kedua, yang sangat bertentangan dengan keyakinan sebelumnya.

Untuk membantah aturan bahwa menendang lebih dulu lebih baik (setidaknya di Piala Dunia), cukup melihat sejarah: dalam 35 pertandingan sebelumnya, keseimbangannya hampir sempurna: 17 kemenangan untuk tim yang menendang lebih dulu dan 18 kemenangan untuk tim yang menendang kedua.

Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai perubahan ini. Mungkin ini hanyalah kejadian yang tidak biasa, tetapi mungkin juga perkembangan persiapan psikologis para pemain telah mengurangi tekanan saat menendang penalti kedua, atau bahkan membalikkan perasaan tersebut.