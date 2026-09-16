Di antara Piala Dunia dan dimulainya persiapan di FC Bayern, Davies menikahi Sheyenne Jen pada 23 Juli di Paris. Kini keduanya tampaknya ingin merayakan pernikahan mereka dengan sebuah perjalanan bersama. Dengan demikian, kapten Kanada itu akan melewatkan tiga laga uji coba yang telah dijadwalkan melawan Chile, Peru, dan Amerika Serikat.

Keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama, seperti dijelaskan pelatih Jesse Marsch. "Kami sudah membicarakan apakah dia akan menghabiskan separuh pemusatan latihan untuk bulan madu lalu bergabung dengan kami. Tetapi saya merasa bahwa penting baginya untuk terlebih dahulu menikmati bulan madunya dan kemudian terus bekerja pada kondisi fisik serta performanya."

Bek kiri berusia 25 tahun itu mengalami robek ligamen cruciatum pada awal 2025 saat tampil untuk tim nasional Kanada dan setelah itu absen selama tiga perempat tahun. Setelahnya, ia kembali terganggu oleh masalah kesehatan yang berulang. Karena robek serabut otot, Davies absen membela FC Bayern pada fase akhir musim lalu dan hanya bermain 16 menit untuk Kanada di Piala Dunia kandang yang telah lama dinantikan.

Alphonso Davies kembali menemukan performanya di FC Bayern

Dalam kondisi kembali bermasalah, ia pulang ke München dan pada awalnya hanya berlatih secara individual. Namun belakangan Davies kembali menemukan performanya, dalam kemenangan 5-0 atas FK Bodö/Glimt ia mencetak gol yang indah.

"Dia bermain sangat baik, terlihat sangat bugar, dan merasa sangat baik," kata Marsch. "Karena itu kami ingin memastikan dalam segala hal bahwa pada November, ketika kami membutuhkannya untuk beberapa pertandingan penting, lalu pada Maret serta sepanjang siklus berikutnya, dia benar-benar siap dalam segala hal sehingga selalu bisa memberikan sepenuhnya apa yang kami harapkan darinya untuk tim nasional."

Bersama FC Bayern, Davies akan menghadapi Union Berlin pada Jumat di München. Pertandingan berikutnya baru akan digelar pada 10 Oktober saat tandang ke markas FC Augsburg.