José Mourinho, pelatih Real Madrid, memicu kontroversi menjelang laga El Clasico yang dinanti kontra Barcelona, setelah mengeluhkan minimnya waktu yang tersedia bagi timnya untuk bersiap menghadapi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di LaLiga Spanyol.

Pernyataan Mourinho tersebut muncul usai kemenangan atas Leipzig dengan skor 4-1 pada Rabu malam dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, di mana tim Los Blancos meraih poin penuh di ajang kontinental tersebut.

Real Madrid tiba di laga El Clasico dalam kondisi baik, setelah memulihkan keseimbangannya dan meraih 3 kemenangan beruntun atas Roma, Sevilla, dan Leipzig dalam kurun 7 hari, serta mencetak 4 gol di setiap pertandingan.

Namun Real Madrid menempati peringkat ketiga di klasemen LaLiga dengan 21 poin, tertinggal 6 poin dari Barcelona, sehingga mereka harus memenangi El Clasico demi mempersempit jarak menjadi 3 poin.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mourinho berkata, dalam pernyataan media yang dikutip surat kabar "AS" usai laga melawan Leipzig, "Kami kehilangan 24 jam waktu istirahat, tetapi kami akan menjalani laga El Clasico".

Pernyataan yang membuka pintu pertanyaan apakah pelatih asal Portugal itu sedang menyoroti krisis nyata dalam jadwal pertandingan, atau justru menyiapkan lebih dini pembenaran untuk setiap potensi kegagalan menghadapi rival tradisional.

Mourinho merujuk pada laga Barcelona kontra Paris Saint-Germain di ibu kota Prancis dalam pekan ketiga ajang Eropa pada Selasa, sementara tim Los Blancos menjalani pertandingannya di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu, sebelum kedua tim bertemu pada Minggu di Camp Nou.

Ketika ditanya mengenai tingkat kepercayaan diri Real Madrid menjelang laga melawan Barcelona, Mourinho menolak memperlakukan pertandingan itu sebagai ujian biasa, menegaskan bahwa El Clasico tetap berbeda dari laga-laga lain di liga.

Ia berkata: "Di El Clasico tidak ada soal kepercayaan diri. Ini pertandingan lain di liga, tetapi tidak seperti pertandingan-pertandingan lainnya".

Pujian untuk Bernardo Silva dan Courtois

Dalam hal lain, pelatih asal Portugal itu memuji penampilan Bernardo Silva, yang tampil sebagai starter setelah periode yang panjang, menegaskan bahwa ia layak mendapat kesempatan berkat apa yang ditampilkannya, dan berkata: "Bernardo sudah lama tidak memulai pertandingan, tetapi ia juga layak bermain sesuai prinsip kelayakan. Ia tampil hebat".

Mourinho menambahkan bahwa timnya tampil baik sepanjang babak pertama, meski ritmenya di bawah yang diharapkan, sembari menyebut bahwa satu-satunya hal yang mengganggunya adalah gol yang bersarang ke gawang Thibaut Courtois, meski sang kiper tampil gemilang dan menepis dua peluang berbahaya.

Ia berkata terkait hal ini: "Courtois tidak pantas kebobolan gol ini. Setelah dua penyelamatan yang ia lakukan, ia tidak pantas malamnya dirusak oleh rekan-rekannya sendiri".

Guler dan Valverde: solusi baru

Mourinho berbicara tentang pemanfaatan Arda Guler dan Federico Valverde, menjelaskan bahwa periode yang ia habiskan bersama tim, yang mencapai 105 hari, masih belum cukup untuk mengenali seluruh potensi para pemainnya secara utuh.

Ia menjelaskan: "Saya masih perlu mengenal mereka, dan cara terbaik untuk itu adalah melalui pertandingan dan kompetisi. Mereka bermain bagus, dan sisi kanan kembali bekerja dengan sangat baik. Kami punya solusi-solusi yang bagus".

Setelah meraih kemenangan ketiga di Liga Champions, pelatih itu menyebut bahwa Real Madrid kini memiliki 9 poin, tetapi masih jauh dari ambang 20 poin yang ia sebut dalam konteks persaingan untuk lolos langsung, sembari memperingatkan sulitnya fase mendatang, terutama dengan laga melawan Olympiacos di Athena, sebelum beralih ke Valencia hanya dua hari kemudian.

Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus tim lebih dulu tertuju pada kompetisi liga, lalu laga yang dinanti melawan Barcelona.

Bagaimana dengan penggantian Vinicius?

Mourinho menyinggung keputusan mengganti Vinicius Junior dan memasukkan Diomande pada menit ke-70, dan berkata: "Memasukkan Diomande bukan terkait pemikiran soal El Clasico, melainkan dengan apa yang saya miliki di bangku cadangan. Saya tahu kami memiliki pemain dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketika ia masuk dalam kondisi bugar di menit-menit akhir, ia menjadi sulit dihentikan".

Sebaliknya, pelatih itu membela penampilan Vinicius, menegaskan bahwa ia menjalankan tugas taktisnya dengan baik, dan turut andil menutup ruang, bahkan nyaris mencetak gol yang indah, seandainya bukan karena penyelamatan istimewa dari kiper.

Ia menambahkan: "Hanya Vinicius yang bisa menjelaskan apakah ia merasa sedih, tetapi pelatihnya senang dengan apa yang ia tampilkan".

Perlu dicatat bahwa Vinicius akan absen membela Real Madrid di laga El Clasico karena terkena sanksi larangan bermain.