Liga Profesional Roshn Arab Saudi mengumumkan pembatalan konferensi pers khusus pelatih Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, usai laga menghadapi Al Hilal pada Minggu malam ini.

Al Hilal memastikan kemenangan dalam klasiko melawan Al Ahli dengan skor menarik 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Kingdom Arena" pada Selasa malam ini, yang ditunda dari pekan ketiga Liga Roshn Profesional.

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Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pelatih Al Ahli tidak dapat menghadiri konferensi pers karena tidak tersedianya penerjemah, sesuai yang disampaikan oleh koordinator Liga Profesional untuk para jurnalis yang ditugaskan meliput.

Penerjemah tersebut telah menerima kartu merah di penghujung babak pertama pertandingan yang ditunda dari pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi, sehingga membuatnya tidak dapat menghadiri konferensi pers setelahnya.

Sepanjang babak pertama, Al Ahli kebobolan dua gol dan bek asal Turki mereka, Merih Demiral, diusir keluar lapangan, sehingga tim harus menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Gawang tim tersebut kembali kebobolan gol ketiga pada babak kedua dan kalah dengan skor 3-0.

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