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Rayan Cherki merupakan salah satu pemain andalan Manchester City. Namun, ia tidak akan tampil melawan Arsenal.

Pelatih Manchester City Enzo Maresca mencoret Rayan Cherki dari skuad untuk laga besar melawan Arsenal.

Absennya pemain serang itu bukan disebabkan cedera atau hal serupa, melainkan alasan disiplin. "Saya tidak menyukai bagaimana ia berlatih selama dua hari terakhir. Ini adalah sanksi," jelas pelatih asal Italia itu sesaat sebelum sepak mula.

Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya tampil dalam setiap pertandingan resmi Manchester City musim ini dan menunjukkan performa yang meyakinkan. Pemain asal Prancis tersebut mencatatkan delapan gol dan tiga assist dalam 18 pertandingan di seluruh kompetisi.

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Maresca tidak menjelaskan secara rinci kesalahan yang dilakukan Cherki dalam latihan Manchester City. Rekrutan musim panas Enzo Fernandez menjadi starter di posisi gelandang serang melawan Arsenal. Di belakangnya, Ayyoub Bouaddi dan Elliott Anderson mengisi dua posisi gelandang bertahan.

Setelah gagal menang dalam empat pertandingan Liga Primer berturut-turut, City harus meraih kemenangan. Jika kalah dari Arsenal, mereka akan tertinggal hingga sembilan poin, yang akan menjadi penentu awal dalam perebutan gelar.