Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Absennya Harry Kane untuk waktu lama dan polemik seputar Jamal Musiala menyita seluruh perhatian di Bayern.

Harry Kane menyampaikan salam dari klinik dengan pergelangan kaki dibidai, alih-alih hadir di klub penggemar di Traunstein. Para pendukung juga harus menerima ketidakhadiran Jamal Musiala. Sementara hampir semua pemain Bayern yang sedang dilanda banyak masalah menuntaskan agenda kunjungan tahunan mereka pada Minggu dan para petinggi klub masih bergembira atas angka-angka rekor terbaru, dua sosok utama akhir pekan ini tetap berada di München. Meski begitu, keduanya terus menjadi pusat perhatian.

Musiala khususnya menjadi bahan pembicaraan, bahkan sebelum rapat umum tahunan pada Sabtu . Rekor pendapatan sebesar 988,2 juta euro, kembalinya pemain berusia 23 tahun itu dan pelatih Vincent Kompany dalam hasil mengecewakan 1-1 (1-1) melawan 1. FC Köln, serta kabar mengejutkan tentang Kane pada Jumat malam? Semuanya menjadi urusan sampingan. Pimpinan klub, termasuk presiden Herbert Hainer dan ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen, justru sibuk meredakan dampak serangan frontal tanpa preseden terhadap Musiala dari mantan pemimpin klub Karl-Heinz Rummenigge .

"Kami semua selalu mengkhawatirkan sang pemain. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, maupun Jan-Christian Dreesen juga telah menyampaikan hal itu," jelas Hainer. Sehari sebelumnya, Rummenigge dengan nada yang jauh lebih keras menegaskan keraguan yang lebih dulu diutarakan Hoeneß dan Dreesen terhadap kemampuan pemain berbakat yang lama absen akibat cedera dan sakit itu.

Iklan Iklan

Dreesen menegaskan bahwa tujuan mereka tidak pernah untuk "menekan Jamal": "Kami semua berharap Jamal bisa kembali menjadi Jamal yang dulu. Dia membutuhkan waktu untuk kembali. Dia harus mendapatkannya." Menurutnya, tidak perlu lagi "membicarakan kontrak". Namun, justru itulah yang dilakukan Rummenigge.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

Musiala memperpanjang kontraknya hingga 2030 pada Februari 2025 dan sejak itu menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi. Setelahnya, diketahui bahwa pemain tim nasional itu mengalami gangguan fungsi neurologis disertai episode absans . Dugaan bahwa pihak Musiala mungkin sudah mengetahui penyakit itu sebelum perpanjangan kontrak dibantah keras oleh Hainer pada Sabtu .

Getty Images

Laporan tentang kesepakatan Musiala dan Bayern pada musim panas

Lantas, apa yang mendorong pimpinan klub melancarkan serangan yang tampaknya telah direncanakan ini, yang dikecam serikat pemain FIFPRO ? Menurut Süddeutscher Zeitung, penasihat Musiala dan klub dikabarkan mencapai kesepakatan lisan pada musim panas. Mereka disebut sepakat untuk menyesuaikan kontrak Musiala jika sang pemain tidak mampu kembali menunjukkan performa seperti sebelumnya.

Iklan

Rummenigge menyebut kemungkinan terakhir itu "sangat mungkin dan tidak bisa dikesampingkan". Jika demikian, nominal dalam kontrak tersebut "tentu saja, mohon maaf, tidak lagi dapat dipertahankan", katanya. Apalagi Rummenigge "tidak bisa membayangkan" Musiala "akan meninggalkan klub atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini".

Apa strategi di balik serangan keras itu? Tampaknya pihak Musiala hendak didorong untuk memberikan konsesi. Sang pengatur permainan, yang masuk sebagai pemain pengganti melawan Köln setelah absen dua bulan akibat cedera dan disambut sorak-sorai suporter, sekaligus menjadi tumpuan harapan di lini serang yang dilanda cedera, terutama setelah Kane harus menepi.

Iklan

Cedera Harry Kane menghantam Bayern hingga ke inti

Sang superstar menjalani operasi akibat robekan sindesmosis pada malam menjelang Sabtu dan akan absen selama berbulan-bulan. "Pasang surut kehidupan!" tulisnya menyertai foto dari rumah sakit. Dalam foto itu, sang mesin gol yang kini tak bertugas tampak dengan kaki kiri terbalut dan kedua ibu jari terangkat. Kane berjanji akan "kembali bugar dan siap untuk fase penentuan musim ini".

Meski begitu, cedera tersebut menghantam Bayern hingga ke inti. Situasinya "sangat menantang. Ini benar-benar sangat menyakitkan bagi kami," kata direktur olahraga Max Eberl. Bayern sudah harus tampil di Liga Champions melawan Lille pada Rabu, sementara tujuh pertandingan lagi menanti hingga Natal.

Getty Images

Iklan

Selain Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari juga akan absen cukup lama. Bayern pun harus bermain tanpa Alphonso Davies, sementara Luis Díaz baru perlahan kembali. Michael Olise harus ditarik keluar saat jeda melawan Köln dan meninggalkan arena dengan kruk, tetapi ternyata hanya mengalami memar pada bagian depan kaki. Ia kemungkinan hanya akan absen melawan Lille.

Pelatih Vincent Kompany berharap timnya bereaksi dengan menunjukkan perlawanan. "Kami punya pemain-pemain lain yang sekarang harus menopang tim," kata pria Belgia itu. Salah satunya: Musiala.