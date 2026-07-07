Alasan baru di balik keputusan yang kontroversial... Mengapa wasit tidak memberikan tendangan penalti untuk Salah saat melawan Argentina?

Analisis wasit terbaru membenarkan keputusan wasit asal Prancis, François Letexier, yang memimpin pertandingan Mesir melawan Argentina, untuk tidak memberikan tendangan penalti kepada Mohamed Salah, kapten tim Firaun.

Akun "Archivo VAR" yang berspesialisasi dalam menganalisis situasi wasit menegaskan bahwa keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti pada momen-momen menjelang gol ketiga Argentina adalah tepat, dalam pertandingan antara kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Akun tersebut menjelaskan, melalui platform “X”, bahwa pemain Argentina, Nico González, berhasil terlebih dahulu mengontrol bola secara sah, sebelum terjadi kontak fisik dengan bintang Mesir, Mohamed Salah, di dalam kotak penalti.

Akun tersebut menyoroti bahwa kontak yang terjadi setelah Gonzalez menguasai bola tidak dianggap sebagai pelanggaran yang mengharuskan pemberian tendangan penalti, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat ditinjau melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Ia menambahkan bahwa keabsahan keputusan tersebut juga berarti tidak ada pelanggaran pada awal serangan yang berujung pada gol kemenangan ketiga Argentina, sehingga gol tersebut tetap sah dari segi wasit.

Staf pelatih Mesir dan para pemainnya memprotes keputusan wasit asal Prancis tersebut, menuntut agar diberikan tendangan penalti, yang berarti gol penentu kemenangan Enzo Fernández dibatalkan.

Protes dari pihak Mesir tersebut muncul setelah wasit sebelumnya membatalkan gol Mustafa Zico dengan alasan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh Lisandro Martínez terhadap Marwan Attia.

Timnas Mesir sempat unggul dua gol dalam pertandingan yang digelar Selasa malam itu, dan nyaris menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia dengan menyingkirkan juara bertahan.

Namun, seperempat jam terakhir menyaksikan skenario yang pahit, di mana raksasa Afrika itu kebobolan tiga gol berturut-turut, sehingga harus mengakhiri turnamen dengan kepala tegak setelah kalah 2-3.