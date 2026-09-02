Pemerintah Spanyol mengumumkan pada Rabu hari ini pengklasifikasian dua laga Barcelona mendatang melawan Valencia dan Feyenoord sebagai pertandingan "berisiko tinggi".

Barcelona bersiap menghadapi Valencia pada Minggu mendatang di Stadion "Mestalla", dalam ajang Liga Spanyol, sebelum membuka perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan menghadapi klub Belanda Feyenoord pada Rabu di Stadion "Spotify Camp Nou".

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menjelaskan, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "Marca", bahwa komisi pemerintah untuk memerangi kekerasan, rasisme, xenofobia, dan intoleransi dalam olahraga telah mengambil keputusan mengklasifikasikan kedua laga tersebut sebagai pertandingan berisiko tinggi, yang mewajibkan klub-klub terkait mengambil langkah keamanan tambahan.

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Keputusan tersebut akan mengharuskan penguatan kehadiran keamanan di sekitar kedua pertandingan, di samping penerapan sejumlah tindakan khusus, di antaranya melarang penjualan tiket secara langsung pada hari pertandingan digelar, mengalokasikan zona aman untuk pendukung tim tamu, serta memperketat prosedur pengawasan masuk ke stadion.

Keputusan mengklasifikasikan laga Barcelona melawan Feyenoord sebagai berisiko tinggi datang setelah preseden serupa, di mana instansi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Spanyol sebelumnya telah mengklasifikasikan pertandingan Real Betis melawan Feyenoord, yang digelar di Liga Europa pada Januari lalu, sebagai pertandingan berisiko tinggi.

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