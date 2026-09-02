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FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Alarm bahaya: Keputusan resmi menempatkan Barcelona di bawah tindakan ketat

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Feyenoord
Feyenoord
Champions League
Spanyol
Belanda

Barcelona menghadapi Valencia dan Feyenoord di tengah suasana yang tidak biasa

Pemerintah Spanyol mengumumkan pada Rabu hari ini pengklasifikasian dua laga Barcelona mendatang melawan Valencia dan Feyenoord sebagai pertandingan "berisiko tinggi".

Barcelona bersiap menghadapi Valencia pada Minggu mendatang di Stadion "Mestalla", dalam ajang Liga Spanyol, sebelum membuka perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan menghadapi klub Belanda Feyenoord pada Rabu di Stadion "Spotify Camp Nou".

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menjelaskan, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "Marca", bahwa komisi pemerintah untuk memerangi kekerasan, rasisme, xenofobia, dan intoleransi dalam olahraga telah mengambil keputusan mengklasifikasikan kedua laga tersebut sebagai pertandingan berisiko tinggi, yang mewajibkan klub-klub terkait mengambil langkah keamanan tambahan.

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Keputusan tersebut akan mengharuskan penguatan kehadiran keamanan di sekitar kedua pertandingan, di samping penerapan sejumlah tindakan khusus, di antaranya melarang penjualan tiket secara langsung pada hari pertandingan digelar, mengalokasikan zona aman untuk pendukung tim tamu, serta memperketat prosedur pengawasan masuk ke stadion.

LaLiga
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Valencia
VAL
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Barcelona
BAR
Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
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Feyenoord
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Keputusan mengklasifikasikan laga Barcelona melawan Feyenoord sebagai berisiko tinggi datang setelah preseden serupa, di mana instansi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Spanyol sebelumnya telah mengklasifikasikan pertandingan Real Betis melawan Feyenoord, yang digelar di Liga Europa pada Januari lalu, sebagai pertandingan berisiko tinggi.

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