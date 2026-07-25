FC Barcelona sangat khawatir dengan cara Frenkie de Jong ingin memulihkan cedera lutut seriusnya, demikian dilaporkan SPORT. Gelandang itu memilih apa yang disebut sebagai perawatan konservatif, sehingga di internal klub Catalan itu muncul kekhawatiran akan skenario buruk seperti yang dialami Ansu Fati.

De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya saat Piala Dunia bersama timnas Belanda. Meski mengalami keluhan, ia tetap bermain karena staf medis timnas Belanda, menurut pengakuannya, mengatakan bahwa itu merupakan cedera ringan yang tidak akan bertambah parah.

Namun, setelah kembali ke Barcelona, situasinya ternyata jauh lebih serius. Pemeriksaan menunjukkan bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen bagian dalam lutut, sehingga ia diperkirakan tidak bisa dimainkan selama beberapa bulan oleh pelatih Hansi Flick.

De Jong tidak ingin menjalani operasi dan berharap bisa kembali lewat proses pemulihan konservatif. Barcelona menghormati keputusan itu, tetapi klub sebenarnya memiliki pendekatan medis yang berbeda dan memperhitungkan bahwa operasi pada akhirnya masih bisa terbukti diperlukan.

Jika pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana, absennya De Jong menurut SPORT bisa berlangsung lebih dari empat bulan.

Situasi ini mengingatkan klub pada Ansu Fati, meski secara medis kedua cedera itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Penyerang tersebut menolak operasi pada tendon hamstring di paha kiri atasnya pada Januari 2022, meski mendapat saran dari dokter klub dan pelatih saat itu, Xavi.

Saat itu, setelah masalah lutut yang sebelumnya ia alami, Fati bersama tim medis pribadinya memilih perawatan konservatif. Ia pada akhirnya kembali ke lapangan, tetapi tidak pernah sepenuhnya menemukan kembali eksplosivitas yang membuatnya bersinar di Barcelona dan kembali sering dihantam masalah cedera.