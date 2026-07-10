Alan Shearer: Cristiano Ronaldo akan menjadi pelatih Portugal, itu hanya masalah waktu

Tampaknya bab terakhir dalam karier Cristiano Ronaldo sudah mulai ditulis. Setelah Portugal tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026, dan “El Don” menginjak usia ke-41, perhatian kini tertuju pada masa setelah pensiunnya.

Alan Shearer, legenda Liga Primer Inggris, mengatakan kepada situs Betfair—sebagaimana dilansir surat kabar Inggris “The Sun”—: “Ini keputusan yang sulit, karena kita sedang membicarakan seorang raksasa di dunia sepak bola yang telah memecahkan segala macam rekor. Saya mengagumi dedikasinya, gaya permainannya, dan keinginannya yang tak pernah padam untuk terus bermain.”

Ia menjelaskan: “Namun ini sulit. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya yakin cara Martinez menangani Ronaldo—baik dengan menurunkannya sebagai starter maupun menggantikannya—akan menentukan nasib Portugal di Piala Dunia kali ini.”

Scherer menambahkan: “Dia hanya menggantikannya dalam satu pertandingan, bukan begitu? Ramos masuk dan mencetak gol, tapi dia tidak menggantikannya saat melawan Spanyol ketika mereka sangat membutuhkan gol. Saya pikir seharusnya dia menggantikannya, mengubah strategi, dan memasukkan pemain lain. Penyerang Portugal mana pun yang menggantikannya juga akan menghadapi masalah yang sama, siapa pun yang menggantikannya, jika Ronaldo tidak pensiun.”

Dia melanjutkan: “Dia kini berusia 41 tahun, saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu, tapi saya akan terkejut jika dia masih bermain untuk tim nasional dua tahun lagi. Seperti yang kalian tahu, saya selalu mundur dari lapangan saat penonton masih menuntut lebih, dan sepertinya turnamen ini sudah terlalu berat baginya dan bagi Portugal.”

Mengenai masa depannya sebagai pelatih, Shearer menegaskan: “Saya tidak tahu apa rencananya setelah pensiun, tapi saya yakin jika dia ingin melatih tim nasional Portugal di masa depan, itu hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan posisi tersebut.”