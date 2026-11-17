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Kerim Alajbegovic, pemain Bosnia kelahiran 2007 yang membela Juventus, tampil dalam laga Nations League melawan Rumania dan menyumbang assist untuk gol kemenangan. Namanya juga dikaitkan dengan ketertarikan Chelsea dalam beberapa jam terakhir.

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Kerim Alajbegovic, penyerang sayap Juventus kelahiran 2007, termasuk pemain yang menjadi sorotan khusus pada laga Nations League malam ini. Ia tampil di Zenica saat Bosnia-Herzegovina menang 2-1 atas Rumania dalam pertandingan pekan keenam Grup 4 Liga B.

Penampilan Alajbegovic cukup baik dan meningkat menjelang akhir laga: mantan pemain Salzburg itu sempat menunjukkan aksinya pada awal babak pertama. Ia menerima bola tepat di luar kotak penalti, lalu melepaskan tembakan mendatar ke tengah gawang yang ditepis Otto Hindrich. Pada babak kedua, Alajbegovic kembali mendapat peluang lewat tembakan lain yang kali ini melambung. Menjelang akhir pertandingan, ia kemudian memberikan assist untuk gol kemenangan tim nasionalnya, yang dicetak Bajraktarevic lewat tembakan kaki kiri keras ke bawah mistar.

Alajbegovic, yang lahir pada 2007, sejauh musim ini telah memainkan 14 pertandingan untuk Juventus (10 di Serie A dan 4 di Liga Europa), dengan torehan 2 gol (satu di liga dan satu di kompetisi Eropa). Dalam 666 menit bermain, ia juga mencatatkan satu assist. Luciano Spalletti memainkannya di sisi kiri, di belakang para penyerang, dalam formasi 4-2-3-1. Namun, Alajbegovic juga harus beradaptasi mulai sekarang jika pelatih Juventus itu memutuskan untuk menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1 secara permanen.

Sementara itu, dalam beberapa jam terakhir Alajbegovic disebut sebagai calon target transfer Chelsea, setelah pada musim panas ia masuk radar Arsenal. Giovanni Carnevali, direktur utama Juventus, mengungkap kisah di balik keberhasilan klubnya mengungguli persaingan dari Gunners untuk merekrut talenta Bosnia itu pada bursa transfer musim panas lalu.

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Mengenai rumor transfer yang mengaitkan Kerim Alajbegovic dengan Chelsea, Fabrizio Romano angkat bicara melalui You Tube: "Soal ini, saya ingin segera menjelaskan beberapa hal yang kami baca di berbagai tempat hari ini. Terkait Juve, banyak yang menanyakan rumor yang sudah beredar tentang Alajbegovic dan McKennie. Ada yang menyebut Chelsea kembali mengincar Alajbegovic," sebagaimana dikutip TuttoJuve.com.

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Romano melanjutkan: "Saya tidak tahu dari mana cerita ini berasal, tetapi bagi Juventus, Alajbegovic adalah rekrutan penting untuk masa kini dan masa depan. Juve sangat mengandalkan Alajbegovic. Jadi, saya tidak tahu dari mana kabar ini muncul. Menurut saya, wajar jika namanya dikaitkan dengan Chelsea karena mereka pernah mengincar Alajbegovic. Namun, seperti yang saya katakan pada musim panas, Chelsea melihatnya sebagai pemain proyek: merekrutnya, meminjamkannya, membantunya berkembang, dan tidak langsung memberinya peran penting di Chelsea."

"Hari ini, saya ulangi, bagi Juventus, Alajbegovic adalah pemain yang sangat penting. Jadi, soal ini akan saya tutup dalam 5 detik karena saya bahkan tidak tahu dari mana cerita ini berasal, meskipun saya bisa membayangkan dari mana asalnya," pungkas Romano.

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Singkatnya, Juventus sangat yakin Alajbegovic bisa menjadi bagian dari kelompok pemain yang akan membentuk tim masa depan. Si Nyonya Tua telah menginvestasikan dana besar untuk pemain bernomor punggung 17 itu. Kecuali ada tawaran yang tak bisa ditolak (tak seorang pun tak tersentuh jika ada tawaran fantastis, sebagaimana telah dijelaskan Carnevali), atau Alajbegovic sendiri meminta dijual, ia dianggap sebagai salah satu fondasi Juve di masa depan.

Berikut isi pernyataan yang dirilis Juventus pada 2 Agustus lalu untuk mengumumkan perekrutan Alajbegovic: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Bayer 04 Leverkusen Fußball untuk memperoleh secara permanen hak atas jasa olahraga pemain Kerim Alajbegovic dengan nilai transfer €30 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar €2 juta; bonus yang jumlahnya tidak lebih dari €5 juta juga disiapkan jika target olahraga tertentu tercapai. Juventus telah menandatangani kontrak dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2031".