Ala Mourinho: Fabregas Mengakui, Saya Termasuk Golongan Tanpa Gelar

Sisc Fàbregas, pelatih Como, memperingatkan bahwa timnya perlu tampil dengan "penampilan sempurna" menghadapi Frosinone, seraya menegaskan bahwa Como tidak sedang bersaing memperebutkan gelar Serie A bersama Roma dan Inter, sambil mengutip ucapan terkenal dari pelatih Portugal José Mourinho: "Saya termasuk dalam kelompok pelatih yang belum meraih gelar apa pun."

Pernyataan pelatih muda itu muncul menjelang duel yang dinanti antara kedua tim pada hari Minggu di Stadion "Benito Stirpe"; di mana Como menaiki tangga sepak bola Italia dengan kecepatan roket, menerobos persaingan dari divisi kedua hingga tampil di Liga Champions Eropa hanya dalam kurun tiga tahun, hal yang membuat media dan para pesaing kebingungan mengenai batas ambisi klub tersebut.

Mengenai laga puncak yang dinanti antara Roma dan Inter serta apakah ia melihat Como sebagai bagian dari perlombaan gelar, Fàbregas menjelaskan dalam konferensi pers yang ia gelar hari Jumat ini sebagaimana dikutip situs "Football Italia": "Menurut saya, keduanya adalah dua tim terkuat di Italia. Saya akan menonton pertandingan itu karena saya mencintai sepak bola dan saya yakin itu akan menjadi duel yang menyenangkan, bukan karena keduanya adalah pesaing langsung kami untuk posisi teratas."

Menanggapi perumpamaan proyeknya di Como dengan apa yang dibangun Johan Cruyff bersama Barcelona, Fàbregas berkata: "Saya sangat jauh dari Cruyff dan banyak lainnya. José Mourinho pernah mengatakan bahwa ada pelatih yang meraih gelar dan ada pula yang meraih nol gelar, dan saya termasuk kategori kedua. Yang terpenting adalah proyek Como, bukan Sisc Fàbregas; saya mencurahkan segala yang saya miliki untuk klub ini, dan faktor waktu adalah fondasi bagi setiap pelatih. Tim ini telah berkembang pesat selama dua tahun terakhir, dan jika kelompok ini bertahan selama beberapa tahun kami akan meraih sesuatu yang besar, sedangkan perubahan setiap enam bulan membuat segalanya menjadi rumit."

Mengenai duel menghadapi Frosinone, yang baru saja kembali ke Serie A dan meraih dua kemenangan serta satu hasil imbang dalam tiga pertandingan terakhir, Fàbregas memperingatkan: "Ini akan menjadi salah satu dari lima pertandingan tersulit yang dijalani tim kami musim ini; Frosinone sedang melewati periode yang luar biasa, dan ketika Anda menyaksikan mereka Anda melihat 11 sahabat yang berjuang untuk satu sama lain, dan bermain dengan keberanian serta dorongan untuk menyerang. Kami perlu menampilkan penampilan sempurna untuk meredam bahaya tim Massimiliano Alvini yang memiliki fluiditas dan semangat positif yang menjadikannya ancaman bagi setiap lawan."

Dari sisi kesiapan, Como menjalani laga ini dengan skuad lengkap untuk pertama kalinya musim ini seiring pulihnya Jayden Addai dan kembalinya ke bangku cadangan setelah operasi tendon Achilles, yang menempatkan Fàbregas pada pilihan penjaga gawang antara sang veteran Jean Butez dan pendatang baru Robert Sánchez yang dipinjam dari Chelsea.

Fàbregas mengomentari pilihan tersebut dengan berkata: "Sánchez datang dari klub besar dan terbiasa dengan tekanan serta meraih gelar, dan kami tidak menyangka ia akan bergabung dengan kami. Namun mengistirahatkan para pemain adalah hal penting bahkan bagi para penjaga gawang; dan pertandingan lalu adalah yang pertama Butez tidak tampil sebagai starter sejak satu setengah tahun. Itu adalah sebuah pengalaman dan ujian, dan kami akan menghadapi setiap pertandingan satu per satu untuk melihat apa yang akan terjadi."

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