Ala Messi: fakta soal pertandingan perpisahan Cristiano bersama timnas Portugal

Masa depan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal masih diselimuti kabut, usai perselisihannya dengan sang pelatih Jorge Jesus.

Masa depan Ronaldo di level internasional bergantung pada keputusan-keputusan yang akan diambil setelah pertandingan malam ini melawan Norwegia di Stadion Dragao.

Surat kabar "L'Equipe" menyebutkan bahwa ada negosiasi yang tengah berlangsung untuk menggelar laga perpisahan bagi Cristiano Ronaldo dalam waktu dekat, agar sang Don mengakhiri karier internasionalnya dengan cara istimewa yang sepadan dengan sejarah besarnya.

Namun surat kabar "Record" asal Portugal menyatakan: "Berbeda dengan apa yang disebutkan L'Equipe dan dikutip oleh sejumlah media Portugal lainnya, saat ini tidak ada pembicaraan atau negosiasi apa pun mengenai kemungkinan laga perpisahan bagi kapten timnas Portugal saat ini."

Surat kabar "Record" mengetahui bahwa ini hanyalah skenario khayalan yang tidak berdasar pada fakta apa pun.

Perlu dicatat bahwa surat kabar Prancis itu menuliskan dalam judul utamanya bahwa Ronaldo mungkin akan "kembali untuk menjalani laga perpisahan".

Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark, dan berjanji akan menjelaskan alasan-alasan yang mendorongnya mundur dari pemusatan tim pada waktu yang tepat. Meski keputusan penyerang Al Nassr itu ditafsirkan sebagai awal dari kepergiannya untuk selamanya, ia belum berbicara mengenai beberapa hari terakhir ini, maupun mengenai apa yang akan ia lakukan terkait timnas Portugal.

Pemain internasional Portugal berusia 41 tahun itu kembali ke Riyadh sore hari ini dengan penerbangan dari Madrid.

Surat kabar "Record" menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal akan menjalankan rencana damai usai pertandingan malam ini, dalam laga keempat Grup 4, Divisi A, di UEFA Nations League.

Hasil yang diharapkan adalah rekonsiliasi dengan Cristiano Ronaldo dan kembalinya ia ke timnas.

Bruno Fernandes mengingatkan semua orang dalam konferensi pers hari Sabtu dengan mengatakan: "Cris adalah bagian dari tim."

Gelandang Manchester United itu menambahkan: "Saya berharap ia tidak mengambil keputusan yang terburu-buru dan tidak berkeinginan meninggalkan timnas untuk selamanya."

Jorge Jesus pun membiarkan pintu rekonsiliasi tetap terbuka, dengan menunda pembicaraan sampai setelah pertandingan malam ini.

Perlu diingat bahwa pemain Argentina Lionel Messi akan menjalani laga perpisahan bersama timnas negaranya setelah tengah malam Selasa mendatang melawan Benin, setelah ia mengumumkan pensiun dari level internasional usai Piala Dunia.