Ala Maradona: FIFA Halangi Argentina Berikan Penghormatan Bersejarah kepada Messi

Lionel Messi, bintang Inter Miami, mengejutkan semua orang pada Senin kemarin dengan mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Argentina.

Messi menulis dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan di akun "Instagram" miliknya: "Setelah berlalunya semua waktu ini sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun bermain bersama timnas".

Surat kabar "Marca" menyebutkan, kaus legendaris Messi bernomor 10 kini menanti siapa yang mampu memikul beban nomor bersejarah ini, sebuah tugas yang sangat sulit. Nico Paz, Mac Allister, Enzo, Almada...?

Karena itu, di Argentina, sebagaimana yang terjadi dengan Diego Maradona, banyak suara menuntut agar nomor 10 dipensiunkan.

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Mereka ingin menghormati sang legenda dan tidak ingin timnas Argentina kembali bermain dengan nomor 10, tetapi mewujudkan harapan banyak orang bukanlah perkara mudah.

Kita kembali ke tahun 2024, yaitu tahun ketika Claudio Tapia, presiden Federasi Sepak Bola Argentina, mengumumkan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Sport": "Kaus nomor 10 timnas akan dipensiunkan ketika Messi mengakhiri perjalanan internasionalnya". Karena itu, niat Federasi Argentina tampak jelas.

Namun surat kabar Marca menegaskan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu, sebab regulasi FIFA secara mutlak melarang penghapusan nomor kaus dari turnamen-turnamennya (pertandingan persahabatan adalah persoalan lain).

FIFA mensyaratkan bahwa nomor pada Piala Dunia, misalnya, berkisar dari 1 hingga 26, tanpa menghapus satu nomor pun, sehingga permintaan Argentina bertentangan dengan regulasi FIFA.

Mimpi yang dibagikan oleh sebagian besar warga Argentina ini memiliki preseden: mimpi Diego Maradona.

Pada 25 September 2001, Federasi Sepak Bola Argentina, atas inisiatif presidennya saat itu Julio Grondona, secara bulat memberikan suara untuk memensiunkan kaus nomor 10 sebagai penghormatan kepada Diego.

Hal itu rencananya dilakukan sebelum Piala Dunia 2002, dan persoalan itu begitu bulat sehingga surat kabar "Olé" memuat sebuah judul utama di halaman depannya: "Ini adalah kehendak Tuhan". Dan memang demikian. Kaus nomor 10 akan dipensiunkan.

Namun tidak: Federasi Sepak Bola Internasional melarang hal itu, dan Ariel "El Burrito" Ortega adalah orang yang mengenakan nomor 10 pada Piala Dunia 2002, pemain yang paling banyak mengenakannya di antara era Diego dan Messi.

Bagaimanapun, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Yang tampak jelas - karena ini adalah pertandingan persahabatan, sehingga mereka bisa melakukannya - adalah bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengenakan nomor ini dalam pertandingan-pertandingan persahabatan (yang belum dikonfirmasi) yang akan dimainkan Argentina pada September dan Oktober. Itu akan menjadi waktu untuk menghormati Leo, sang pemilik nomor 10.

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