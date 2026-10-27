Sebuah klub asal Arab Saudi memicu krisis baru di Liga Klub Teluk, serupa dengan krisis laga Al-Nassr Saudi melawan Al-Wasl Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.

Sebelumnya, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada Minggu lalu mengumumkan penundaan laga Al-Nassr melawan Al-Wasl yang semula dijadwalkan berlangsung Senin malam kemarin hingga pemberitahuan lebih lanjut, karena ketidakmampuan klub Uni Emirat Arab itu untuk tiba di Kerajaan Arab Saudi.

Penundaan tersebut memicu kemarahan di kalangan sepak bola Saudi, hingga Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa seluruh kondisi telah disiapkan untuk menyambut delegasi Al-Wasl secara normal.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi mengungkap krisis serupa di Liga Klub Teluk, dengan tokoh utamanya klub Al-Ittifaq, menjelang laganya melawan Erbil Irak, yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu, pada laga kedua babak fase grup.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Al-Ittifaq telah mengirimkan permohonan kepada Federasi Sepak Bola Teluk untuk menunda pertandingan, dengan alasan ketidakmampuan untuk bepergian ke Irak pada periode saat ini, yang kemudian ditolak oleh federasi.

Kendati demikian, manajemen Al-Ittifaq berniat untuk tidak bepergian ke Irak, serta tidak menjalani laga pada jadwal yang telah ditentukan, dengan menanggung sanksi yang mungkin timbul akibat keputusan ini.

Para pejabat klub Saudi tersebut memperkirakan bahwa tim akan dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 3-0, disertai penjatuhan sanksi finansial, tanpa sanksi tersebut sampai pada pembatalan hasil-hasilnya atau pencoretannya dari Liga Teluk.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittifaq menempati puncak klasemen grupnya di Liga Teluk dengan koleksi 3 poin, yang diraih dari kemenangannya atas Kazma Kuwait dengan dua gol tanpa balas pada laga pertama.