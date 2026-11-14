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Klub Al Nassr mulai mempersiapkan diri untuk laga el clasico melawan rival tradisional Al Ahli di Liga Roshn, dengan cara ala tetangga sekaligus rival tradisional Al Hilal, yaitu melalui Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21).

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Al Nassr akan bertandang ke markas rival tradisionalnya, Al Ahli, pada Jumat mendatang, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam laga tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Surat kabar Al Riyadiyah asal Saudi menyebutkan bahwa pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk memanggil 6 pemain dari tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite, untuk ikut serta dalam latihan tim, demi persiapan menghadapi laga tersebut.

Postecoglou memanggil Youssef Al Tahhan, Yassine Salam, dan Bassam Hazazi, guna menutupi absennya para pemain yang tidak mengikuti latihan tim, menyusul bergabungnya mereka ke tim nasional masing-masing selama jeda internasional saat ini.

Pelatih Al Nassr itu juga memanggil 3 penjaga gawang, yakni Abdulhadi Al Alwan, Sultan Al Mas, dan Khalid Al Dosari, guna menutupi absennya seluruh penjaga gawang selama jeda internasional saat ini.

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Trio Nawaf Al Aqidi, Raghed Al Najjar, dan Mubarak Al Buainain absen dari latihan Al Nassr karena cedera, sementara penjaga gawang asal Brasil, Bento, absen karena bergabung dengan tim nasional negaranya pada jeda internasional saat ini.

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Pelatih asal Australia itu tidak dapat memanggil pemain muda berbakat Abdulrahman Sufyani, akibat cederanya pada sendi kaki, yang membuatnya batal bergabung dengan timnas Olimpiade Saudi.

Postecoglou mengikuti jejak pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, yang juga memanggil sejumlah pemain tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite, untuk menutupi absennya sejumlah pemain penting yang dialami "Sang Pemimpin" selama jeda internasional saat ini.

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Perlu dicatat bahwa Al Nassr telah memulai persiapan menghadapi laga melawan Al Ahli, Jumat kemarin, saat mereka kembali berlatih setelah libur panjang yang berlangsung selama 9 hari pada jeda internasional saat ini, berdasarkan keputusan Postecoglou.

Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan koleksi 28 poin, tertinggal dua poin dari Al Hilal, dan hanya tertinggal selisih gol dari Al Qadsiah yang berada di peringkat kedua.

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Di sisi lain, Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen dengan koleksi 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, tertinggal 9 poin penuh dari Al Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

Di luar Liga Roshn, Al Ahli menempati peringkat keenam di Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan koleksi 8 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa menelan satu kekalahan pun sejauh ini.

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Di sisi lain, "Al Alami" menempati peringkat ketujuh di Grup Barat turnamen Asia tersebut dengan koleksi 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kekalahan, serta masih menyisakan satu laga tunda melawan Al Wasl asal Uni Emirat Arab.

Sementara di Piala Pelayan Dua Kota Suci, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar, usai mengalahkan Al Anwar dengan skor 2-1, dan tengah bersiap menghadapi Al Ula, pada Senin 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah, pada babak 16 besar.

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Al Nassr juga berhasil lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut, usai memenangi derbi Riyadh melawan Al Diriyah dengan skor 4-1, dan akan bertemu Al Khaleej pada Senin 11 Januari mendatang juga, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh.

Kedua tim juga tengah bersiap mengarungi turnamen Piala Super Saudi di Kuwait, di mana Al Ahli akan menghadapi Al Qadsiah, pada 19 Desember mendatang, sehari sebelum laga Al Nassr melawan Al Khaleej, dan jika keduanya lolos, mereka akan bertemu di babak final, pada tanggal 23 di bulan yang sama.