Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

Diterjemahkan oleh

Al-Walid bin Talal: Al Hilal Juara Dunia, dan Badainya Berlanjut untuk Tahun-Tahun Mendatang

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Sang Pemimpin" meraih kemenangan kelima di Liga Roshn

Pangeran Al-Waleed bin Talal, pemilik klub Al-Hilal, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan dalam derbi Riyadh melawan Al-Shabab di Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa badainya akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan.

Al-Hilal mengalahkan Al-Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Setelah pertandingan berakhir, Pangeran Al-Waleed bin Talal mengunggah cuitan melalui akun resminya di situs "X", yang bertuliskan: "Al-Hilal adalah amanah dari saudaraku Putra Mahkota, oleh karena itu kami tak punya kata lain selain 'siap laksanakan'. Badai telah menjadi topan, dan topan itu akan terus berlanjut selama bertahun-tahun."

Pemilik Al-Hilal juga memaparkan kewarganegaraan para pemain timnya, dengan berkomentar: "Al-Hilal yang mendunia, tim yang terdiri dari timnas berbagai negara, 19 pemain yang mewakili 11 negara, Al-Hilal sang juara dunia."

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Saudi Pro League
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

Hal ini menyusul keberhasilan Al-Hilal meraih kemenangan kelima secara beruntun di Liga Roshn, sehingga memuncaki klasemen dengan koleksi 15 poin, unggul 3 poin atas Al-Nassr yang menempati peringkat kedua, dan yang akan menjalani klasik berat melawan Al-Ittihad, besok Sabtu.

"Sang Pemimpin" berupaya merebut kembali gelar Liga Saudi setelah absen dari raihan tersebut dalam dua musim terakhir, di mana Al-Ittihad memenanginya pada 2024-2025, sebelum Al-Nassr meraihnya pada musim lalu.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google