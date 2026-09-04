Pangeran Al-Waleed bin Talal, pemilik klub Al-Hilal, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan dalam derbi Riyadh melawan Al-Shabab di Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa badainya akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan.

Al-Hilal mengalahkan Al-Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn.

Setelah pertandingan berakhir, Pangeran Al-Waleed bin Talal mengunggah cuitan melalui akun resminya di situs "X", yang bertuliskan: "Al-Hilal adalah amanah dari saudaraku Putra Mahkota, oleh karena itu kami tak punya kata lain selain 'siap laksanakan'. Badai telah menjadi topan, dan topan itu akan terus berlanjut selama bertahun-tahun."

Pemilik Al-Hilal juga memaparkan kewarganegaraan para pemain timnya, dengan berkomentar: "Al-Hilal yang mendunia, tim yang terdiri dari timnas berbagai negara, 19 pemain yang mewakili 11 negara, Al-Hilal sang juara dunia."

Hal ini menyusul keberhasilan Al-Hilal meraih kemenangan kelima secara beruntun di Liga Roshn, sehingga memuncaki klasemen dengan koleksi 15 poin, unggul 3 poin atas Al-Nassr yang menempati peringkat kedua, dan yang akan menjalani klasik berat melawan Al-Ittihad, besok Sabtu.

"Sang Pemimpin" berupaya merebut kembali gelar Liga Saudi setelah absen dari raihan tersebut dalam dua musim terakhir, di mana Al-Ittihad memenanginya pada 2024-2025, sebelum Al-Nassr meraihnya pada musim lalu.