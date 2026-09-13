Klub Al Taawoun membebaskan para pendukungnya dari tudingan terkait nyanyian menghina yang muncul dalam pertandingan melawan Al Hilal di Liga Roshn Arab Saudi, sekaligus menegaskan telah bergerak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap para pelaku pelecehan.

Al Hilal menang atas Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim kemarin, Sabtu, di stadion milik Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan itu diwarnai tindakan yang disesalkan, setelah sebagian pendukung Al Taawoun meneriakkan nama mendiang Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam upaya memprovokasi sahabatnya, pemain Portugal, Ruben Neves, yang membela Al Hilal.

Klub Al Taawoun menerbitkan sebuah pernyataan melalui akun resminya di situs "X", untuk menanggapi peristiwa tersebut, yang berbunyi: "Klub Al Taawoun menyatakan kecaman dan penolakan tegasnya terhadap nyanyian menghina yang dilontarkan sebagian individu kepada salah satu pemain klub Al Hilal selama pertandingan kedua tim, sekaligus menegaskan bahwa tindakan semacam ini ditolak secara keseluruhan dan tidak mewakili klub Al Taawoun, para pendukungnya, maupun nilai-nilai yang selama ini dikenal dari tribun kami".

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Pernyataan itu menambahkan: "Kami menegaskan bahwa persaingan olahraga tidak dapat menjadi pembenaran untuk menghina, merendahkan orang lain, atau melakukan perundungan dengan mengorbankan perasaan setiap insan. Olahraga Arab Saudi kami menyerap nilai-nilainya dari akhlak masyarakat kami yang luhur dan ajaran agama Islam yang lurus, serta berpijak pada rasa hormat, persaingan yang sportif, dan menjaga martabat semua orang".

Pernyataan itu melanjutkan: "Klub menegaskan bahwa segala nyanyian atau praktik yang melampaui batas dukungan olahraga merupakan tindakan individual yang tidak boleh dinisbahkan kepada para pendukung Al Taawoun, yang kami banggakan atas kesadaran dan sejarah mereka dalam mendukung klubnya dengan semangat sportif dan penuh tanggung jawab".

Pernyataan itu diakhiri: "Klub juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penghinaan, apa pun sumbernya atau siapa pun yang menjadi sasarannya, dan akan mengambil segala langkah yang diperlukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan hal ini tidak terulang serta untuk memberi efek jera kepada setiap pelaku. Klub Al Taawoun akan tetap teguh pada sikapnya yang mendukung lingkungan olahraga berkelas yang layak bagi nama olahraga Arab Saudi, kedudukannya, dan nilai-nilainya yang luhur".

Peristiwa tersebut telah memicu gelombang kemarahan yang luas di kalangan olahraga Arab Saudi, hingga pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menuntut agar para pendukung tersebut dilarang menghadiri pertandingan selamanya, sebelum klub Al Hilal mengumumkan telah mengajukan pengaduan kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi.