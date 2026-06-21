Al-Shawali... Suara emas yang berubah menjadi "kutukan" bagi sepak bola Arab di Piala Dunia 2026!

Komentator Tunisia, Essam Al-Shawali, salah satu suara olahraga Arab terkemuka dalam dekade terakhir, telah berubah menjadi “hantu” yang menghantui tim-tim nasional Arab di Piala Dunia 2026, setelah serangkaian kekalahan telak.

Tak ada satu pun pertandingan tim nasional Arab (kecuali Qatar) yang dikomentari Al-Shawali tanpa berakhir dengan kekalahan telak, sebuah fenomena yang memicu ejekan sekaligus kekhawatiran di kalangan suporter Arab.

Rangkaian “kesialan” ini dimulai dengan kekalahan telak Tunisia dari Swedia (1-5), yang disusul kekalahan Irak dari Norwegia (1-4), kemudian Al-Shawali kembali mengomentari pertandingan Tunisia melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan memalukan (0-4), sebelum menyaksikan kekalahan Arab Saudi dari Spanyol dengan skor 0-4.

“Kutukan” ini tidak hanya menimpa tim-tim Arab, tetapi juga meluas ke tim-tim Afrika, di mana Senegal kalah dari Prancis (1-3) dalam pertandingan yang dikomentari oleh Al-Shawali, sehingga totalnya menjadi 5 kekalahan telak dari 6 pertandingan.

Satu-satunya hasil positif datang dari pertandingan antara Qatar dan Swiss yang berakhir imbang (1-1), di mana “Al-Anabi” meraih satu poin pertamanya di turnamen ini, sebuah pengecualian langka di tengah gelombang kegagalan berturut-turut.

Para pendukung Aljazair dan Yordania menanti dengan sangat cemas pertandingan antara kedua tim nasional mereka pada dini hari Selasa mendatang, setelah tugas mengomentari pertandingan tersebut dipercayakan kepada Al-Shawali, sebagai ujian baru atas “kutukan” komentator Tunisia yang kini menjadi perbincangan hangat di media sosial.