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Issam Chaouali Ahli Machidasocial gfx/ Getty Images

Diterjemahkan oleh

Al-Shawali... Suara emas yang berubah menjadi "kutukan" bagi sepak bola Arab di Piala Dunia 2026!

Jordan vs Algeria
Jordan
Algeria
World Cup
Tunisia
Qatar
Saudi Arabia
Morocco
Egypt
Iraq
Yordania
Aljazair
AS
Tunisia
Qatar
Arab Saudi
Maroko
Mesir
Irak

Kejadian aneh

Komentator Tunisia, Essam Al-Shawali, salah satu suara olahraga Arab terkemuka dalam dekade terakhir, telah berubah menjadi “hantu” yang menghantui tim-tim nasional Arab di Piala Dunia 2026, setelah serangkaian kekalahan telak.

Tak ada satu pun pertandingan tim nasional Arab (kecuali Qatar) yang dikomentari Al-Shawali tanpa berakhir dengan kekalahan telak, sebuah fenomena yang memicu ejekan sekaligus kekhawatiran di kalangan suporter Arab.

Rangkaian “kesialan” ini dimulai dengan kekalahan telak Tunisia dari Swedia (1-5), yang disusul kekalahan Irak dari Norwegia (1-4), kemudian Al-Shawali kembali mengomentari pertandingan Tunisia melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan memalukan (0-4), sebelum menyaksikan kekalahan Arab Saudi dari Spanyol dengan skor 0-4.

“Kutukan” ini tidak hanya menimpa tim-tim Arab, tetapi juga meluas ke tim-tim Afrika, di mana Senegal kalah dari Prancis (1-3) dalam pertandingan yang dikomentari oleh Al-Shawali, sehingga totalnya menjadi 5 kekalahan telak dari 6 pertandingan.

Satu-satunya hasil positif datang dari pertandingan antara Qatar dan Swiss yang berakhir imbang (1-1), di mana “Al-Anabi” meraih satu poin pertamanya di turnamen ini, sebuah pengecualian langka di tengah gelombang kegagalan berturut-turut.

World Cup
Jordan crest
Jordan
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG

Para pendukung Aljazair dan Yordania menanti dengan sangat cemas pertandingan antara kedua tim nasional mereka pada dini hari Selasa mendatang, setelah tugas mengomentari pertandingan tersebut dipercayakan kepada Al-Shawali, sebagai ujian baru atas “kutukan” komentator Tunisia yang kini menjadi perbincangan hangat di media sosial.

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