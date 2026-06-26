Al-Shawali melempar handuk: Apa yang terjadi ini tak tertahankan... dan aku ingin menderita Alzheimer

Ketenangan komentator Tunisia, Essam Al-Shawali, pun runtuh saat ia mengomentari pertandingan Tunisia melawan Belanda pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, setelah "Elang Kartago" terus menampilkan salah satu penampilan terburuk mereka di Piala Dunia, sehingga menjadi tim dengan pertahanan terlemah di turnamen ini setelah kebobolan 11 gol hingga saat ini, sementara pertandingan masih berlangsung di babak pertama dan Tunisia tertinggal 2-0.

Di tengah situasi ini, Al-Shawali melontarkan pernyataan pedas, di mana ia berkata: “Apa yang terjadi ini tak tertahankan, dan saya ingin menderita Alzheimer ringan agar bisa melupakan partisipasi Tunisia di Piala Dunia 2026,” sebagai ungkapan mengejutkan atas besarnya kekecewaan yang ia rasakan setelah tersingkir dini dan keruntuhan pertahanan tim.

Komentator Tunisia itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan juga memberikan penjelasannya mengenai apa yang terjadi, dengan menegaskan bahwa “kemampuan para pemain lemah, persiapan untuk turnamen ini juga lemah, serta terdapat campur tangan dalam pemilihan skuad,” sambil menilai bahwa tim nasional sedang membayar harga atas kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelum dimulainya Piala Dunia.

Al-Shawali menambahkan: “Waktu pertandingan berlalu seperti kura-kura,” merujuk pada betapa sulitnya menyaksikan penampilan tim nasional di lapangan, sebelum ia menyampaikan pesan harapan kepada para pendukung, dengan mengatakan: “Selama tim ini masih memiliki sejarah, mereka akan bangkit kembali.”

Rani Khedira pun tak luput dari kritik Al-Shawali. Gelandang Union Berlin asal Jerman itu, yang bergabung dengan timnas Tunisia beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai setelah FIFA menyetujui perubahan kewarganegaraannya, diserang oleh Al-Shawali yang menyebut kepindahannya sebagai “kebohongan besar.”

Pernyataan Al-Shawali tersebut mengisyaratkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu belum berhasil memberikan kontribusi yang diharapkan sejak bergabung dengan “El-Nisour”, meskipun ada sorotan besar seputar kepindahannya ke tim nasional, terutama karena ia adalah saudara kandung mantan juara dunia bersama Jerman, Sami Khedira, Dia sebelumnya pernah membela tim nasional Jerman sebelum memutuskan untuk membela Tunisia dengan memanfaatkan asal-usul Tunisia dari pihak ayahnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kami kehilangan senjata andalan kami, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Tunisia, kami akan menelan tiga kekalahan di babak penyisihan grup,” merujuk pada catatan negatif yang menghantui “El-Nusur Kartago” seiring terus tertinggalnya mereka dari Belanda.

Pernyataan Al-Shawali mencerminkan kemarahan yang melanda dunia olahraga Tunisia, di tengah penampilan bencana yang membuat tim nasional tersingkir lebih awal, serta menjadikannya tim dengan pertahanan terlemah di Piala Dunia 2026, setelah kebobolan 11 gol hingga saat ini, sementara pertandingan melawan Belanda masih berlangsung, sehingga angka tersebut berpotensi bertambah.