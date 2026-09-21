Al-Shamrani mengabaikan Al-Buraikan dan memilih pemain ini untuk memimpin lini serang Arab Saudi

Legenda klub Al Hilal, Nasser Al Shamrani, mengabaikan Firas Al Buraikan, penyerang Al Ahli, terkait posisi ujung tombak utama timnas Arab Saudi dalam laga menghadapi Kuwait yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam, pada laga pembuka Piala Teluk Arab.

Arab Saudi berada di grup yang berisi Kuwait, Oman, dan Irak, namun mereka memiliki sekumpulan pemain yang bagus, dipimpin oleh Al Buraikan, Al Hamdan, Mohammed Al Owais, dan lainnya, di saat pelatih asal Yunani Georgios Donis mencari susunan pemain paling ideal untuk memulai perjalanan turnamen.

Al Shamrani, yang memiliki pengalaman besar di posisi penyerang, menilai bahwa Abdullah Al Hamdan tampak sebagai pilihan yang paling siap saat ini, dan hal itu membuatnya layak mendapatkan kesempatan memimpin lini depan sejak awal melawan Kuwait.

Al Shamrani mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dawrina Ghair": "Dari sudut pandang saya, tidak ada pemain di posisi ujung tombak yang mencapai kesiapan Abdullah Al Hamdan, dan Donis harus memainkannya secara reguler sejak awal pertandingan melawan Kuwait."

Pendapat Al Shamrani berarti bahwa Al Hamdan, menurut pandangannya, saat ini memiliki kesiapan yang dibutuhkan timnas dalam laga pembuka, terlebih awal yang kuat dalam turnamen bisa menjadi hal penting bagi Arab Saudi, yang menjalani kompetisi di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya.

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Selain itu, memilih Al Hamdan tidak berarti serta-merta meremehkan kemampuan Firas Al Buraikan, yang dianggap sebagai salah satu opsi ofensif paling menonjol dalam daftar Donis, melainkan mencerminkan preferensi Al Shamrani terhadap pemain yang ia nilai lebih siap pada saat ini, dengan adanya lebih dari satu opsi yang bisa digunakan pelatih selama turnamen.

Donis memang sudah memiliki beberapa solusi ofensif, sebab daftarnya mencakup Al Buraikan, Al Hamdan, dan Abdullah Al Salem, di samping Sultan Mandash, Mohammed Abu Al Shamat, Saleh Abu Al Shamat, dan Hammam Al Hammami, sehingga memberi pelatih asal Yunani itu ruang yang luas untuk memilih di antara nama-nama tersebut sesuai karakter setiap pertandingan.

Laga menghadapi Kuwait tetap menjadi ujian pertama bagi opsi-opsi tersebut, di mana Donis harus memutuskan sosok penyerang yang memulai pertandingan, di tengah keinginan untuk meraih awal yang kuat di "Piala Teluk 27", sementara Al Shamrani secara terang-terangan mengajukan nama Al Hamdan sebagai pilihan yang ia nilai paling siap untuk memimpin serangan Arab Saudi.

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