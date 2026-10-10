Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Augsburg dalam derbi Bavaria, Sabtu hari ini, dalam pekan kelima Bundesliga di Stadion WWK Arena, dalam pertandingan yang diawali dengan kejutan dini akibat kesalahan kiper Manuel Neuer.

Augsburg memulai laga dengan kuat dan unggul hanya 8 detik setelah peluit tanda dimulainya pertandingan, ketika Neuer melakukan kesalahan dalam menguasai bola yang dikembalikan kepadanya oleh Luis Diaz, hingga bola sampai ke Ruben Vilhauer, yang mencetak gol ke gawang kosong, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga.

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Pada awal babak kedua, wasit menganulir gol Bayern karena offside, sebelum pemain asal Maroko Ismael Saibari menyamakan kedudukan pada menit ke-55, memanfaatkan umpan dari Harry Kane, lalu melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti dengan sempurna ke gawang tuan rumah.

Namun Augsburg kembali unggul pada menit ke-64, ketika Neuer menepis tembakan Kalvin Brackelmann, lalu Rodrigo Ribeiro menyambutnya ke dalam gawang.

Pada menit ke-80, pemain pengganti Nathaniel Brown menyamakan kedudukan untuk Bayern, setelah menerima umpan silang mendatar dari Kane, menyusul pertukaran bola dengan Aleksandar Pavlovic, dan menembaknya dengan kaki kiri dari jarak dekat.

Babak kedua menyaksikan total 4 gol tim tamu yang dianulir karena offside, selain itu mereka juga membuang sejumlah peluang emas, di antaranya tembakan Gnabry yang membentur tiang.

Dengan hasil imbang ini, Bayern menambah koleksi poinnya menjadi 11, dan tetap berada di peringkat kedua dengan selisih dua poin dari Borussia Dortmund yang memuncaki klasemen, yang sebelumnya juga bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen, Jumat malam kemarin. Tim asuhan pelatih Vincent Kompany membutuhkan kemenangan untuk merebut puncak klasemen berkat selisih gol.

Di sisi lain, Augsburg menambah koleksi poinnya menjadi 8, di peringkat kelima klasemen Bundesliga.



