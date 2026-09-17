Ahmed Al-Masoud, juru bicara resmi klub Al-Shabab Arab Saudi, mengungkapkan kebenaran soal negosiasi dengan pelatih asal Maroko Houcine Ammouta yang menukangi Al-Ahly Mesir, serta Yasser Ibrahim, bek raksasa merah tersebut.

Sejumlah kontroversi mencuat dalam beberapa hari terakhir terkait adanya negosiasi antara Al-Shabab dan pelatih asal Maroko itu, untuk menangani kepelatihan klub Arab Saudi tersebut pada periode mendatang.

Di sisi lain, Ammouta menghadapi kritik dari media dan suporter akibat penampilan Al-Ahly dalam beberapa pertandingan, meskipun ia telah mengumpulkan 13 poin dalam 5 laga pertama Liga Utama Mesir.









Al-Masoud mengatakan dalam pernyataan di televisi melalui kanal "MBC Masr 2": "Houcine Ammouta adalah pelatih yang berkualitas dan menangani klub besar seperti Al-Ahly, dan semua yang dikatakan tentang negosiasi dengannya tidak akurat".

Ia menambahkan: "Kami telah memperbarui kepercayaan kepada pelatih Thomas Letsch, dan ia juga meminta dilakukannya beberapa perubahan dalam tim kepelatihan, kami berharap kepercayaan ini tepat sasaran, dan hasil-hasil membaik setelah jeda internasional".

Al-Shabab menempati peringkat keempat belas dalam klasemen Liga Roshn Arab Saudi dengan raihan 4 poin, setelah berlangsungnya 7 pekan.

Ia melanjutkan pembicaraannya soal kabar negosiasi Al-Shabab dengan Yasser Ibrahim dengan mengatakan: "Pada periode transfer, spekulasi semakin bertambah, tetapi kami telah merekrut seorang bek, dan kami tidak berupaya merekrut Yasser Ibrahim, kabar ini tidak akurat".

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