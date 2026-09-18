Menuki Chaabani, pelatih kepala timnas Tunisia, mengumumkan daftar pemain Tunisia untuk menjalani dua laga perdana kualifikasi Piala Afrika 2027 melawan Uganda pada 24 September, dan Botswana pada 28 September, dalam daftar yang menandai kembalinya Ferjani Sassi dan Ali Maaloul ke skuad timnas Tunisia.

Menurut daftar yang dirilis Federasi Sepak Bola Tunisia, Chaabani mengembalikan Ferjani Sassi ke timnas setelah absennya dari Piala Dunia 2026, meski sebelumnya mengenakan ban kapten selama Piala Afrika dan Piala Arab. Ia juga mengembalikan Mohamed Ali Ben Romdhane dan Aissa Laidouni, sehingga 3 pemain yang bermain di Liga Qatar kembali ke skuad Tunisia.

Daftar tersebut juga menandai kembalinya Ali Maaloul setelah absennya dari Piala Dunia, sementara Ali Abdi, bek Nice, dicoret meski telah meminta maaf atas pernyataan terbarunya yang memicu kontroversi di Tunisia, setelah ia menyatakan kesediaannya untuk absen dari Piala Dunia demi membantu klubnya dalam laga play-off untuk menghindari degradasi.

Dibandingkan dengan daftar Piala Dunia, Hannibal Mejbri absen karena cedera, di samping pensiunnya Rani Khedira dan Elyes Skhiri dari sepak bola internasional, serta absennya Firas Chaouat, Dylan Bronn, Omar Rekik, Mohamed El Haj Mahmoud, Mortadha Ben Ouanes, dan Elias Saad.

Daftar tersebut hanya memuat 14 pemain yang tampil di Piala Dunia terakhir, dan juga memberikan kesempatan kepada Mohamed Sadok Guedidah, penyerang Club Africain, serta Sami Chouchane, pemain Dijon, dalam daftar pertama mereka bersama timnas Tunisia.

Daftar Tunisia menandai kembalinya nama-nama besar dan perubahan besar dibandingkan dengan daftar Piala Dunia.

Berikut daftar lengkapnya:

Penjaga gawang: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mouheb Chamekh.

Pertahanan: Yann Valery, Moataz Neffati, Adam Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hmida, Amine Charni, Ali Maaloul.

Gelandang: Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Laidouni, Hamza Rafia, Sami Chouchane, Ismail Gharbi, Anis Ben Slimane.

Penyerang: Khalil Ayari, Seifallah Ltaief, Elias Achouri, Rayan Loumi, Sebastian Tounekti, Hamza Mastouri, Sadok Guedidah.